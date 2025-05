Tus callos de las manos desaparecerán para siempre si aplicas estos consejos de Mayo Clinic

Los callos en las manos pueden aparecer por diversas razones, como el trabajo manual, la práctica de deportes o el uso de instrumentos musicales, entre otras muchas situaciones. La fricción constante en la zona hace que la piel se proteja formando una capa endurecida que termina engrosando esa área.

¿Cómo se puede eliminar un callo?

Quienes los padecen suelen sentirse incómodos porque las manos están siempre expuestas y son fácilmente visibles para otras personas. Además, los callos pueden verse y sentirse ásperos, secos, agrietados y dolorosos. Su formación está asociada a factores que, si no se corrigen, perpetúan el problema. Mayo Clinic ofrece algunas recomendaciones para evitar que esto suceda y para mantener el problema bajo control.

La organización sugiere en primera instancia visitar un médico para que proporciones un tratamiento que puede constar:

1. Recorte de piel engrosada: El médico debe hacer este procedimiento. No se recomienda hacerlo en casa para evitar infecciones.

2. Parches medicinales: Se pueden usar parches con ácido salicílico. El médico indicará la frecuencia de cambio. Antes de aplicar un parche nuevo, intenta reducir la piel engrosada con piedra pómez o lima.

3. Cirugía: En casos graves, puede ser necesaria una cirugía para corregir la alineación ósea y eliminar la fricción.

¿Cómo cuidar las manos de los callos?

Estos son algunos consejos para cuidar las manos:

1. Remojar las manos: Usa agua tibia con jabón para ablandar la piel endurecida.

2. Lima la piel engrosada: Después de remojar, frota suavemente con piedra pómez, lima de uñas o paño. No uses objetos filosos.

3. No uses piedra pómez si tienes diabetes.

4. Puedes proteger la piel sana aplicando vaselina alrededor del callo antes de usar estos productos.

5. Hidrata la piel: Usa cremas humectantes regularmente en manos y pies.

6. En el caso de hacer deportes que comprometan esta zona, usar guantes.

7. Mantener una buena higiene lavando las manos con agua templada y jabón neutro, evitando agua muy caliente y jabones agresivos que resecan la piel.

8. Beber suficiente agua para mantener la hidratación interna, lo que también ayuda a la salud de la piel.

