¿Qué alimentos pueden dañar la salud de tu piel?

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y es responsable de protegernos del medio ambiente. También juega un papel importante en la regulación de la temperatura corporal, la producción de vitamina D y la sensación táctil.

La dieta juega un papel importante en la salud y el aspecto de la piel. Algunos alimentos pueden ayudar a mantenerla sana y radiante, mientras que otros pueden contribuir a problemas como el acné, la rosácea y el envejecimiento prematuro.

Programa 07 marzo 2023 Parte 1 | Ponte Bonita: Maquillaje con hojuelas.

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¿Qué alimentos pueden afectar la apariencia de tu piel?

En muchas ocasiones, las personas llegan a detectar algunos granitos o manchas en su piel, incluso es muy común escuchar que estas situaciones se pueden dar por lo que se come. Para despejar estas dudas, aquí te diremos qué es lo que sucede.

Lauren Ploch, dermatóloga en Aiken, Carolina del Sur, quien explica que la dieta de las personas, juega un papel clave en este tipo de situaciones.

Gracias a varios estudios que se han realizado, se determinó que algunos problemas que se pueden encontrar en la piel, es a causa de la deficiencia de los nutrientes.

Es decir, si una persona tiene falta de vitamina C, puede llegar a producir la formación de hematomas, problemas para cicatrizar heridas, piel áspera y gruesa.

Por ese motivo, los alimentos que contienen antioxidantes, como las vitaminas C y E, pueden ayudar a proteger la piel de los daños causados por los radicales libres, los cuales son moléculas inestables que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento prematuro.

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Algunos alimentos ricos en antioxidantes que son beneficiosos para la piel incluyen:

