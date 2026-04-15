Una mujer mostró cuál es el uso real de la tapa del aceite y dejó a todos en shock

En el internet hay un sinfín de trucos caseros, unos que son poco interesantes y que la mayoría de las personas conoce, pero hay otros que muy pocos saben y que dejan a todos en shock, como lo es en esta ocasión, donde una mujer mostró cuál es el uso real de la tapa de aceite comestible. ¿Duermes mal? El remedio para mejorar el descanso y equilibrar la energía.

En primera instancia, se debe tener o comprar una botella de aceite que tenga en la tapa un anillo de seguridad, a fin de que se pueda lograr este hack, ya que en el mercado hay algunas marcas que tienen un tipo quitapón, por lo que se puede volver a poner al instante. Antes de guardarlas: el truco casero que hará que tus mantas huelan delicioso por semanas.

El anillo de seguridad se desprende y después se pone al revés, para que funja como un tipo dispensador.|Pinterest

Paso a paso para usar la tapa del aceite

Para poder usar correctamente la tapa del aceite, se tiene que abrir y desprender con cuidado el anillo de seguridad, a fin de que no se rompa, ya que es el autor principal. Después de quitarlo, queda un boquete muy amplio y es ahí donde todos cometen el error, ya que al momento de preparar los alimentos, se vierte de más el líquido sobre el sartén.

Para evitarlo, el anillo de seguridad se vuelve a poner, pero esta vez al revés, a fin de que funcione como un dosificador y así poder suministrar correctamente el aceite por el sartén caliente. No obstante, se debe tener cuidado al momento de instalar, ya que de no hacerlo correctamente, se puede ir hasta el fondo de la botella.

La ventaja de este dosificador, que te la da la misma tapa, es que podrás controlar las porciones de líquido, a fin de que la comida no quede grasosa y sea baja en calorías. Asimismo, para mantener un espacio limpio y ordenado, ya que con este hack no salpicará ni derramará líquido afuera de la sartén.