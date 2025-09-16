¿Sabes cómo escuchar audios de WhatsApp sin que se enteren? Aquí los tips

Por una u otra razón, algunas personas prefieren pasar desapercibidas en el ámbito de la comunicación vía WhatsApp. Desde los mensajes hasta los audios, quieren evitar que las personas les tengan ubicadas durante el día. Ante eso, estos tips pueden servir para todos aquellos que también quieren que al escuchar audios, la otra persona tampoco se entere.

¿Vives o conoces la calle más fregada de México? ¡Envíala al WhatsApp de AQC! [VIDEO] Envía la foto de la calle más fregada de México al al 55.10.78.60.35

Te puede interesar - ¿Cómo sé que una persona ya guardó mi número en WhatsApp?

Te puede interesar - ¿Cuál es la forma de activar los mensajes temporales en WhatsApp?

¿Cómo puedo pasar desapercibido en los audios de WhatsApp?

Pese a que algunos no tienen ninguna complicación de mantener visible su última hora de conexión, los mensajes abiertos o los mismos audios escuchados, otras personas se tomaron en serio el pasar completamente de incógnitos en el día. Estas personas responden cuando quieren y como lo desean, por ello estos consejos les servirán bastante.

Hay dos formas principales y sencillas de aplicar:

La primera es que antes de escuchar el audio, lo que se puede hacer es desactivar los datos móviles o el Wifi y escucharlo. Esto generará que no se guarde la reproducción del audio hasta que reactives el internet en tu celular.

Esto generará que no se guarde la reproducción del audio hasta que reactives el internet en tu celular. Mientras que una segunda opción es reenviarte el audio. Es decir, mandas el audio al chat personal de tu propio número y así escucharlo. En ese sentido no habrá oportunidad que el remitente se entere que ese audio ya fue oído.

¿Por qué las personas no quieren ser rastreadas en WhatsApp?

Esto tiene que ver con cada persona en particular, sin embargo ocurre por distintas razones.

Una es porque muchos prefieren mantener en total calma sus alertas telefónicas, incluyendo un mensaje de audio.

sus alertas telefónicas, incluyendo un mensaje de audio. La segunda puede ser que prefieren tomarse un tiempo para meditar la respuesta, lo que se vuelve un poco comprometedor al indicarse que ya se escuchó el audio.

Y otras personas no se encuentran en el espacio adecuado, por lo que esperan hasta el final del día para responder todos los mensajes. O hacerlo también en otros momentos dentro de sus actividades diarias.