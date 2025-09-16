“Está muy flaca"; esto dicen los usuarios de redes sobre una actriz de fama mundial

Uno de los grandes debates dentro del mundo de la fama a nivel mundial es el de la estética de un famoso, en este caso específico, de las mujeres. Y es que en un evento de la marca mundialmente conocida se vio a la actriz Lily Collins con un aspecto físico que preocupó a sus fanáticos. Aunque no hay nada confirmado, muchos argumentan que vive algún desorden alimenticio.

¿Por qué preocupó el estado físico de Lily Collins?

La famosa actriz participó en una película bastante reconocida a nivel mundial, por lo que se le reconoce fácilmente, o al menos eso sucedía hasta hace unas horas que se vio a la protagonista de Emily en París en un evento de la marca Calvin Klein. Y la reacción general de las personas fue de preocupación, pues muchos piensan que padece alguna enfermedad.

Justamente las redes sociales fueron las que trajeron a debate lo que está sucediendo con la británica de 36 años. Unos se enfocaron en la crítica a la industria de la moda y los estándares de belleza promovidos, por encima de la salud. Mientras que otros están preocupados pues la actriz ha declarado abiertamente sufrir en el pasado con asuntos como la anorexia.

¿Está confirmado que Lily Collins esté enferma?

Las fotos que circularon y que causaron las reacciones son recientes, pues la famosa estuvo presente en la semana de la moda en Nueva York. Ante eso, no hay nada confirmado respecto a la salud de la nacida en Guildford. Por ello, siguen las especulaciones alrededor, aunque otros tantos pidieron que la dejen en paz y que ella haga con su vida lo que quiera.

Y justamente, ella misma publicó con orgullo sus fotos del outfit usado en esa gala, donde lució su conjunto plateado donde dejó al descubierto su abdomen, piernas y brazos, lo cual mostró evidencia de esa delgada figura.