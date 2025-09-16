¿Quiénes han sido novios de Kunno? Estas han sido sus parejas confirmadas

En las últimas horas Kunno ha provocado mucha expectativa entre sus millones de seguidores, al anunciar que tiene novia y mostrarse en plan muy cariñoso con ella mediante TikTok. La chica en cuestión es una influencer de nombre Mariana Casanova, quien desde hace años tiene una amistad con él.

Ante todo este chismecito, ha resurgido la curiosidad sobre las parejas anteriores del creador de contenido.

¿Kunno desmiente a Angela Aguilar?: El influencer destapa detalles TV Azteca [VIDEO] En Ventaneando, te mostramos las declaraciones que hizo el influencer Kunno sobre Angela Aguilar.

Quiénes han sido los novios de Kunno

César Daniel

Desde hace semanas se ha rumorado que Kunno estaba iniciando una relación con el modelo e influencer César Daniel; con algunas publicaciones en redes sociales (algunas de ellas eliminadas), el creador de contenido al parecer había confirmado los rumores. Sin embargo, actualmente no se sabe cuál sea su dinámica en realidad.

Luis Ruelas

En mayo de este año, Kunno celebró en su cuenta de TikTok que había cumplido 4 años de relación con Luis Ruelas, desde que lo conoce, se hicieron novios y comenzaron a vivir juntos. El influencer ha mostrado este vínculo abiertamente desde hace mucho tiempo, uniéndose a diversos trends, apareciendo en publicaciones conjuntas y hasta mostrando los regalos que se dan.

Causó mucha polémica que, a finales de 2024, Kunno le regaló a Luis un iPhone pero éste solamente le dio una Foreo.

En redes sociales se dice que Kunno y Luis Ruelas terminaron su relación entre mayo y julio de 2025.

El Santi

Fue el mismo Kunno, en noviembre de 2020, quien confirmó su relación con un cantante llamado Santiago, mejor conocido como El Santi. Ambos compartieron contenido juntos en TikTok e Instagram, y gran parte de sus fans apoyaba su relación. Sin embargo, para enero de 2021 ya habían terminado.