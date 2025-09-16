¿No sabes si te bloquearon? Esta es la manera en la que te puedes enterar en WhatsApp

Una de las grandes prioridades de aplicaciones como WhatsApp es garantizar la seguridad de sus usuarios, por ello se ha indicado en diferentes oportunidades que las personas no son avisadas cuando han sido bloqueadas por otros usuarios. En ese sentido, aquí se te explicará la del cifrado de extremo a extremo.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo? [VIDEO] ¡Aquí te lo decimos!

¿Cómo saber si alguien me bloqueo con el cifrado de extremo a extremo?

Aunque no deseamos que alguien sufra este tipo de medidas, porque siempre son por conflictos de diferente índole, estos consejos son para que sepas si ya no eres del deseo de otras personas en esta aplicación. Por eso esto es lo que se debe hacer para conocer un posible bloqueo con el cifrado de extremo a extremo.

El primer paso es acudir a la aplicación y abrir el chat con la persona que probablemente te bloqueó.

que probablemente te bloqueó. Toca su nombre en la parte de arriba para abrir la opción de cifrado de extremo a extremo.

Aquí habrá dos opciones:

Si al picarle a dicha oportunidad se te anuncia que se completó el cifrado de extremo a extremo automáticamente, no hay bloqueo. Pero si el aviso de la aplicación dicta que debes completar la verificación de otra forma, efectivamente, has sido bloqueado.

¿De qué otras formas puedo saber si me bloquearon en WhatsApp?

Hay otras opciones más claras o directas, por eso aquí se repasan:

Probablemente te bloquearon si ya no aparece la foto de perfil de tu contacto.

de tu contacto. También es una posibilidad de bloqueo si ya no aparece su última hora de conexión.

Si no aparecen los estados que publica la persona, también es posible que hayas sido bloqueado.

que publica la persona, también es posible que hayas sido bloqueado. Además, si envías mensaje y solamente aparece una palomita, también te bloquearon.

Sin embargo se deben tomar en cuenta algunas particularidades con estas últimas opciones, pues la foto de perfil o el tema de la conexión más reciente pueden ser no visibles por ajustes hechos por el usuario de WhatsApp.