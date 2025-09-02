VIDEO: Yeri Mua se despide de sus fanáticos; ¿teme por su vida?

El conflicto directo entre la cantante mexicana y el streamer sigue en un momento de mucha tensión. Sin embargo, Yeri Mua ya pidió auxilio de instancias gubernamentales y culpó a Lonche de Huevito de cualquier cosa que le suceda. Ante eso, algunos fanáticos indicaron que la nacida en Veracruz ha dado indicios de que se está despidiendo.

¿Yeri Mua está despidiéndose ante las amenazas de muerte?

La reggaetonera entró en conflicto directo con un streamer después de que este la invitara a la fiesta en un yate que se transmitió en el canal de Kick de Lonche de Huevito. Allí la cantante indicó que el influencer la estuvo hostigando y de ahí salieron temas de supuesta infidelidad en contra del creador de contenido. Por ello, comenzaron las hostilidades contra la veracruzana.

Ante un problema completamente anunciado por ambas personalidades de internet, se viralizó una respuesta concretada por Yeri Mua. Allí se le confrontó sobre el video de una vidente que le indicó que fallecería joven. Ella simplemente dijo que no tenía miedo a la muerte y que se iría feliz.

“No, no le temo a la muerte porque yo sé que el día que yo me vaya a la tumba yo me voy ir bien contenta, porque yo he vivido mi vida y he honrado a mis padres. Le he dado todo a mi familia y le he demostrado a mis fans que soy una vieja llena de ovarios y no se deja”.

¿Por qué Yeri Mua vive bajo amenazas de muerte?

Justamente porque dentro de las hostilidades de Lonche de Huevito y su fandom, las amenazas aparecen todos los días. Videos o fotos con armas blancas, pistolas y mantas con el nombre de la cantante. Esto hizo que la originaria de Veracruz pidiera auxilio, de tal modo que la gobernadora de Veracruz ya sabe del caso e indicó que le dará toda la ayuda correspondiente ante esta situación.

