¡Quieres saber si tu novio es infiel!, Convierte a la IA en tu tarotista privado

Dentro de una realidad en la cual la Inteligencia Artificial, es utilizada para un sin fin de problemas y tareas, como resolver dinámicas complejas, automatizar procesos, era de esperarse que fuera cuestión de tiempo para transformarla en nuestra tarotista privada, a quien podemos recurrir las 24 horas del día los siete días de la semana e incluso en días festivos. ¿Cómo transformar nuestra IA en un tarotista privado?

Elige la plataforma que más se te acomode para interactuar, ya sea online o por app, recuerda que, el chiste de la IA es saber preguntar, por lo que debes ser muy explícito al personalizar tus pronts, solicita a tu nuevo tarotista que mantenga un lenguaje humano, que sea místico y real, y no olvides realizar las preguntas necesarias para satisfacer y construir una IA, que te ayude a revelar tus incertidumbres.

Pexeels Convierte a la IA en tu tarotista privado

La nueva era del tarot: Del misterio al algoritmo

Para cientos de personas, el tarot, siempre ha figurado centro del misticismo, la intuición y el simbolismo, si le sumamos a esto que la Inteligencia Artificial te permite tomar ese lenguaje y combinar miles de patrones para lograr generar lecturas únicas, contaras con una herramienta, ágil, rápida y disponible en cualquier momento.

¿Es lo mismo que un tarotista humano?

Aunque las herramientas digitales, son un gran aliado para millones de tares, sí es importante separar que los tarotistas tradicionales, sostienen un verdadero poder en la intuición, el comportamiento orgánico y las energías. No obstante, quienes han experimentado el tarot por IA, sostienen que las respuestas que puedes llegar a obtener son igual de sorprendentes, e incluso más rápidas, certeras. Así que para quienes gustan de estas prácticas, sería cuestión de probar y saber conocer si la IA puede una vez formar parte de la vida cotidiana ahora desde el misticismo.