El truco casero para eliminar el sarro sin usar químicos
¿Tu baño luce sucio? Conoce un truco casero que te ayudará a eliminar el sarro, solamente necesitas de dos ingredientes para lograr buenos resultados.
No hay nada más horrible que encontrar manchas en tu baño. Aunque ya existen muchos elementos que podemos usar para eliminar el sarro, las familias de ahora desean emplear herramientas sin la necesidad de usar químicos que pongan en riesgo la salud de los usuarios debido a su potencia.
Por suerte, para poder disfrutar de una casa impecable, podemos hacer uso de un truco casero, el cual es ampliamente utilizado por su eficacia. No te vayas sin antes descubrir de qué se trata, y toma nota de los consejos que te vamos a compartir.
¿Cómo quitar el sarro del baño?
Existen muchos remedios que podemos hacer. Sin embargo, hay un truco casero que pocos conocen sin usar químicos, y que es muy fácil de realizar. Para ello, vamos a necesitar el ácido cítrico. Se destaca por ser un compuesto orgánico que se obtiene de ciertos cítricos. Para poder usarlo y eliminar el sarro hay que hacer lo siguiente:
- En un tazón, coloca una taza de agua tibia y disuelve dos cucharadas de ácido cítrico.
- Al disolver el ingrediente, pasamos la preparación a un spray o rociador.
- Aplica el producto en las manchas, y deja actuar por 15 minutos. Si son manchas difíciles de quitar, entonces deja actuar por toda una noche y realiza aplicaciones extra del producto.
- Pasado el tiempo, talla las zonas con una fibra hasta que quede completamente limpio.
¿Puedo usar la mezcla para la regadera?
La ventaja del truco casero que te explicamos, es que lo puedes usar para el inodoro y la regadera, ayudándote a eliminar todo el sarro que se haya adherido, permitiendo que adquiera un gran aspecto sin la necesidad de usar químicos que nos pongan en riesgo.
Si percibes que tu regadera está tapada por el sarro, desenróscalo y sumérgelo en la mezcla anterior por 15 minutos, después de cumplir el tiempo procede a retirar la suciedad con un cepillo o elemento que uses para limpiar esa zona. Lograras tener un baño espectacular y parecerá nuevo.
Te recomendamos que al momento de limpiar tu cocina o baños, protejas tus manos con guantes especiales, evitarás que el exceso de agua reseque y maltrate tu piel. Ahora ponlo a prueba y cuéntanos cuáles fueron sus resultados.
Citric Acid Hacks ✨🍋 Toilet Edition! Citric acid is a great naturally powerful product to remove both limescale & mould making it perfect for our toilets 👏🏼I simply diluted 2 tablespoons of citric acid in warm water (inspo from @beckiesbitofsparkle) and poured into an empty spray bottle. I also placed two tablespoons in the toilet (you may need more depending on how bad your limescale is). I left for 15 mins but if bad leave over night.