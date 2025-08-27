Tunden en redes a Christian Nodal por “ver más a Kunno que a su propia hija”

Sin duda, el amigo más mediático de Ángela Aguilar y Christian Nodal, es Kunno. El creador de contenido ha tenido numerosas apariciones en compañía del matrimonio, lo cual no ha pasado desapercibido por los usuarios de redes sociales y se ha convertido en el objeto de burlas.

Por la presencia constante de Kunno en la vida de los cantantes de regional mexicano, incluso ya critican que Nodal pase más tiempo con el influencer que con su hija, Inti.

En redes le dicen a Christian Nodal que ve más a Kunno que a su hija

La última polémica del intérprete de “No Te Contaron Mal” fue un sencillo video de humor en el que aparece con su amigo Kunno.

En el clip, los dos aparecen relajándose a la sombra de un árbol en lo que parece ser el rancho “El Soyate”, propiedad de la familia Aguilar en Zacatecas. Kunno hizo ‘lipsync’ de un popular audio que inicia: “Qué agusticidad, ¿‘vedá’? ‘Tá fresco. Uy, la sombra del fresnito pega bien sabroso”.

Christian Nodal y Kunno pasaron unos días en “El Soyate” en compañía de Ángela Aguilar, quien los enseñó a montar a caballo tan bien como ella. Los tres publicaron historias en sus redes sociales mientras disfrutaban de los equinos.

El video de Nodal y Kunno generó una oleada de críticas y burlas en TikTok. “Ha visitado más a Kunno que a Inti”, le escribió una persona entre los comentarios más exitosos, mientras alguien más dijo: “qué agusticidad sin ver a su hija, ¿verdad?”. Hay muchos comentarios parecidos, como: “está creando más recuerdos con Kunno que con Inti”.

Durante 2025 se le ha visto a Kunno en varias ocasiones pasando tiempo y divirtiéndose con Ángela Aguilar y Christian Nodal. Es uno de sus amigos más cercanos y tiene una gran relación con ellos.

En mayo surgió una polémica similar porque Kunno acompañó a la pareja al cine para ver la versión ‘live action’ de “Lilo y Stitch”. No faltó quién le dijera que “mejor llevara a su hija”.

En su polémica entrevista con Adela Micha, Christian Nodal dijo que le resultaba muy difícil ver con frecuencia a Inti, la hija que comparte con Cazzu. La razón que citó es la gran distancia y horas de vuelo que implica viajar a Argentina, donde la pequeña de casi 2 años vive con su madre.