“Canasta básica” de útiles escolares registra un aumento promedio. ¿Afectará a tu bolsillo?

En unos pocos días regresarán a clases millones de niños mexicanos y con ello, el bolsillo tendrá que apretarse un poco, esto a pesar de que la inflación es colar de septiembre 2025, se ubica en una de las más bajas en los últimos años, esto de acuerdo con lo señalado por el INEGI y la Profeco. Pero ¿sabes cuál es la “canasta básica” de los útiles escolares y el costo que tendrá?

De acuerdo con el monitoreo de supermercados, papelerías y tiendas departamentales, “canasta básica escolar”, en la cual se integran los artículos indispensables para primaria y secundaria, registró un aumento de apenas el 3.2 por ciento, en comparativa con el mismo periodo del año anterior, cifra que sigue muy por debajo con lo registrado en años pasado.

Pexels Costo útiles escolares

¿Cuál es el costo de la “canasta básica” de útiles escolares en 2025’

De acuerdo con la Profeco, el gasto mínimo que se estima para surtir la lista de artículos necesarios para primaria en este nuevo ciclo escolar va de los 1,150 pesos a los 1,350 esto en papelerías locales. Para el caso de supermercados, este va de los 1,000 pesos a los 1,200 pesos, mientras que para surtir la lista en línea el gasto va de los 950 pesos a los 1,100 pesos.

En el caso de los estudiantes de secundaria, el gasto promedio se ubica entre los 1,400 pesos a los 1,600 pesos, esto variando muy poco entre tiendas locales, supermercados y tiendas en línea, además de considerar las marcas que se quieran adquirir.

Los artículos más buscados entre los estudiantes

Aunque la lista entre secundaria y primaria no varía mucho en cuanto a lo básico para cada estudiante. No obstante, dentro del listado oficial publicado por la SEP, existen artículos cotizados, tales como:



Cuadernos profesionales (de 35 pesos a 50 pesos cada uno).

Lápices de grafito (caja de 12: 45 pesos a 70 pesos).

Plumas (paquete de 3: 25 pesos a 40 pesos).

Mochilas escolares (desde 450 pesos hasta 1,200 pesos, según calidad y diseño).

Uniformes completos (de $950 pesos a 1,300 pesos en promedio).

¿Cuánto cambió entre 2024 y 2025?

Durante el periodo escolar del 2024, el costo del listado básico, tanto para primaria y secundaria, se encontró entre los 1,000 pesos y los 1,800 pesos, lo que representa un fuerte gasto al bolsillo familiar. Hoy en día, y gracias a la modernización en los formatos de compra, los cambios en el costo del papel, textiles y plásticos, los, para este año solo se registró un incremento de apenas 3.2 por ciento.

Comparar precios antes de comprar

El llamado de Profeco hacia los padres de familia es crucial para ahorrar en la lista de útiles, pues recomienda consultar “Quién es Quién en los Precios de Útiles Escolares 2025”, en donde pueden consultar, en tiempo real, los costos de más de 200 artículos en todo el país.