Esposa de Andrés García impacta con revelación del testamento del actor.

La polémica continúa mientras el actor Andrés García vive un momento difícil de salud, especialmente después de que su hijo Leonardo señalara de interesada a Margarita Portillo.

Hablamos EN EXCLUSIVA con Margarita, esposa de Andrés García.

“No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que queremos, pero no lo vamos a permitir... Lo único que quiero como hijo es que mi papá viva dignifamente, feliz y cercano a la gente que lo ama sin interés alguno, y que lo recordemos como el gran profesional, la leyenda y el gran ser humano que siempre ha sido”, manifestó.

Tras estas acusaciones, Margarita Portillo dejó claro que no dejará que le inventen cosas, por ello señaló que Leonardo García es un mentiroso, además de que le exigió una disculpa pública después de lo que dijo.

En otro tenor, la esposa del histrión dejó claro que el testamento de García tendrá una sorpresa para muchos.

“El testamento es privado y ya se sabrá en su momento, no se tiene porque hablar de eso, va a ser sorpresa para algunos”, refirió.

¡EN EXCLUSIVA para #VLA, Margarita Portillo habla sobre el mensaje que Andrés García le envió a su hijo Leonardo García! 😱📺 #QuieroCantarEnEliminación pic.twitter.com/HqhlvQJ3Eo — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 25, 2022

“Nada hubiera pasado si Leonardo hubiera venido a ver a su papá, si me hubiera llamado, esa cuestión que tenía que haber sido tan sencilla lo hizo de esa manera”, comentó sobre el hijo de su esposo.

Mientras que Andrés García fue contundente en sus dichos: “Para el cretino de mi hijo Leonardo. Él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa, lo único a lo que ha venido es a estar de gorrón. No ha pagado la comida de nadie jamás, entonces Leonardo ya cállate la p... boca deja de hablar pen... y mentiras, ni has ayudado en nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú. El hijo de Margarita, Andrecito, y Margarita me han cuidado y yo no sé (…) Un consejo, deja de ch... no te metas con mi familia”.