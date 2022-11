Su esposa lo cambió por otra mujer y no lo deja ver a su hijo.

Un hombre está muy molesto porque su esposa lo dejó por una mujer. Según este hombre, todo estaba bien aunque ella asegura que jamás estuvo presente durante el embarazo y ahora no tiene ningún derecho sobre su hijo. A él ya no le importa lo que haga su esposa, solamente quiere que lo dejen ver a su hijo, pero eso no es todo lo que hay en este caso.

Este hombre relató que su relación tiene varios años y que el embarazo no fue planeado, ya que ellos no se protegían. Pero cuando descubrió que ella había comenzado una relación con otra mujer, dejó de pensar que quería algo bien con ella. Además, él tiene otra familia y, según él, el trabajo no permitía que estuviera mucho tiempo con su pareja durante el embarazo. También mencionó que su esposa tiene problemas con el alcohol.

Cuando la esposa tuvo su momento para hablar, relató que este hombre no estuvo con ella durante su embarazo y que ahora ya re-hizo su vida al lado de su nueva novia. No quiere tenerlo cerca, y quiere que la deje en paz para que pueda ser feliz con su nueva pareja y con su hijo. Incluso aceptó que sí bebió alcohol durante su embarazo porque no le importaba, a pesar de saber que podría tener graves consecuencias para su bebé.

Mi mujer me cambió por otra. | Programa del 25 de noviembre del 2022

La novia por la que dejó a su esposo también hizo sus declaraciones. Ella reveló que es feliz al lado de su novia y de su bebé, pero que ya no soporta la manera en la que su esposo ha llegado a insultarla y a molestarla. La novia también cree que están formando una familia y quiere que el esposo no se les acerque para que también puedan estar tranquilas.

La madre de la esposa está muy molesta con su hija. Ella afirmó en varias ocasiones que su hija no es una lesbiana y que no va a permitir que su nieta crezca con dos madres, mostrando que no quería escuchar ni a su hija ni a su novia. La madre agregó que el esposo es un buen hombre y que fue su hija la persona que abandonó a su pareja.

La hermana de la novia hizo una gran revelación. Ella, antes de declararse como lesbiana, tuvo una relación con un hombre e incluso se embarazó. La molestía de su hermana no fue por sus preferencias, sino por haber abandonado a su hijo cuando “salió del clóset”.