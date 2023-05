Esposa de Eduin Caz se acerca de nuevo al cantante de Grupo Firme: ¿Reconciliación?

Eduin Caz no ha dejado de ser noticia desde que se confirmó su separación de Daisy Anahi, quien todavía sigue siendo su esposa, ya que ha seguido acaparando los reflectores con su desenfrenada vida fuera de los escenarios, pero también dentro de ellos, ya que en las últimas horas se filtró un video en donde se le observa arrojándose al público como si fuera un rockstar, lo malo es que nadie lo cachó.

Murió la abuelita de Eduin Caz No obstante, después de este bochornoso hecho que afortunadamente no terminó en algo peor para el cantante, Eduin Caz reveló una triste noticia, ya que dio a conocer que su abuelita había fallecido horas antes de la presentación de Grupo Firme en el Sueños Music Festival 2023.

“Justamente ayer en la madrugada falleció mi abuelita y me enteré por otras personas porque no me habían dicho nada, yo soy muy sentimental, es la abuela a la que más quiero, espero que se la hayan pasado de lo mejor y me voy a despedir con una canción y este concierto se lo dedico a mi mamá Tomasa que se encuentra en el cielo”, dijo entre lágrimas.

¿Eduin Caz fue a darle el último adiós a su abuelita?

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “El tóxico”, “Se fue la pantera”, “En tu perra vida”, entre otras, subió un par de fotografías y videos en los que se le ve en el Panteón de San Martín en Culiacán, Sinaloa.

El cantante aprovechó para ir a la tumba donde yacen los restos de su abuela para cantarle varios temas de Grupo Firme mientras sostenía entre sus brazos una fotografía de ella. “Aquí es donde se hizo realidad el dicho EL SHOW DEBE CONTINUAR. Uno de los fines de semana más duros de mi vida. La misma noche que estaba lleno de alegría rompiendo un récord en la ciudad de Los Ángeles fue la misma noche que mi abuela falleció. Hice lo posible por tener una buena cara y alegrarles la noche porque ustedes a eso van a divertirse y creo que se logró el objetivo”, escribió Caz.

¿Daisy Anahy estuvo con él?

Ahora que Eduin Caz la está pasando mal por el fallecimiento de su abuelita, Daisy Anahy, su todavía esposa estuvo acompañándolo durante la despedida en el panteón y expresó algunas palabras para su exmarido y padre de sus tres hijos.

“Fuerte hasta su último momento, eso debemos aprender de la abuela, dejó un vació muy grande pero por ella y para ella seguirás siendo la gran persona que eres. DEP Abuela”, dijo Daisy Anahy.