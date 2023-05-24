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FOTOS | La seguridad de Grupo Firme, ¡se puso violenta! Golpearon a fans frente a Eduin Caz.

Se filtraron videos en donde se puede ver al grupo de seguridad de Grupo Firme, golpear violentamente a fans, ¡solo querían una foto! Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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