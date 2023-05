Eduin Caz y Grupo Firme se visten de luto.

Eduin Caz, líder y vocalista de Grupo Firme, no deja de ser noticia y ahora acaparó los reflectores después de que el pasado fin de semana se presentara con la agrupación en el Grant Park, donde se registró un incidente que se hizo viral.

Un rezo con un olor peculiar. ¿Confundieron el incienso con algo más?

Te puede interesar: FOTOS | La seguridad de Grupo Firme, ¡se puso violenta! Golpearon a fans frente a Eduin Caz.

¿Eduin Caz se arrojó al público?

El controvertido cantante protagonizó un momento que quedará inmortalizado para la posteridad, pues a Eduin Caz le salió su lado rockstar y se arrojó al público. El intérprete tomó vuelo y se lanzó sin más ni más; sin embargo, el público no reaccionó como esperaba pues en vez de juntarse para cacharlo, se separaron y terminó cayendo al suelo. A pesar de que la caída fue de algunos metros, Eduin Caz se reincorporó a los pocos segundos y regresó al escenario para continuar interpretando sus más grandes temas.

También te puede interesar: Eduin Caz lanza indirecta a su esposa para que vuelvan y ella le responde con canción.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Los videos que circulan en redes sociales han generado todo tipo de opiniones, pues algunos se mostraron furiosos porque el público no cachó a Eduin Caz, mientras que otros no pudieron contener la risa e hicieron comentarios chuscos. Hasta el momento Eduin no se ha pronunciado sobre lo sucedido y se desconoce si lo hará.

¿Eduin Caz está de luto? Después de haber cerrado con broche de oro el segundo día del Sueños Music Festival 2023, Grupo Firme sigue disfrutando de su éxito; sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para sus integrantes, sobre todo para Eduin Caz, quien reveló que está de luto y compartió un emotivo mensaje.

Te puede interesar: Eduin Caz publica inquietante mensaje en redes y preocupa a sus fans.

La abuelita de Eduin Caz falleció horas antes de su última presentación, así lo reveló el cantante. “Justamente ayer en la madrugada falleció mi abuela y me enteré por otras personas porque no me habían dicho, yo soy muy sentimental, es la abuela a la que más quiero, espero que se la hayan pasado de lo mejor y me voy a despedir con una canción y este concierto se lo dedico a mi mamá Tomasa que se encuentra en el cielo”, dijo entre lágrimas.