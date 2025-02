Esta fue la reacción de Belinda al ser cuestionada sobre el desaire de Ángela Aguilar en entrega de premios

Mucho se habló y especuló del posible encuentro entre Belinda y Ángela Aguilar en unas prestigiosa entrega de premios; sin embargo, esto no se dio gracias al desplante de la ‘ Princesa Del Regional Mexicano ’.

¿Cuál fue el desaire de Ángela Aguilar a Belinda? En imágenes filtradas en redes sociales se ve a Ángela Aguilar huyendo entre los asistentes para no ver la presentación de Belinda junto a Tito Doble P.

En el clip Ángela Aguilar se levanta de su asiento junto a su hermano Leonardo Aguilar y el influencer Kunno en busca de una salida del salón en cuando comienza a sonar el tema de Belinda con Tito Doble P. Diversas publicaciones han dado a conocer que, en cuanto terminó el número musical de Belinda, Ángela Aguilar regresó a su lugar.

¿Cómo reaccionó Belinda el presunto desaire?

Belinda fue interceptada por diversos reporteros a las afueras de un establecimiento al que presuntamente acudió para grabar un promocional. Sin embargo, su equio de seguridad la rodeó inmediatamente para impedir que los medios se le acercaran.

Por su parte, Belinda apresuró el paso para escapar del lugar. Mientras esto sucedía, uno de los presentes le preguntó a Belinda: “¿Qué piensas del desaire que te hizo Ángela Aguilar?”.

Belinda no respondió la pregunta y únicamente se limitó a sonreír y continuó su camino. No obstante, en una parte del video se alcanza a apreciar que dice algo, pero no se escucha qué es.

¿Belinda venció a Ángela Aguilar?

En dicha entrega de premios, Belinda y Ángela Aguilar fueron nominadas en la misma categorías, pero la gran ganadora de la noche fue Belinda, quien presumió su estatuilla en redes sociales.

“Muchas gracias a todos los que votaron, ¡ganamos! Belifans, keninis, los amo. @keniaos te adoro. Jackpot for ever and ever”, escribió en Instagram. Cabe mencionar que Ángela Aguilar también perdió en la categoría de Artista Femenina del Año – Música Mexicana, el cual se lo llevó su prima, Majo Aguilar.