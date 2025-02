Pepe Aguilar anuncia la llegada de bebés a la familia Aguilar

Vaya noticia la que dio recientemente Pepe Aguilar , patriarca de la Dinastía Aguilar que destapó la llegada de dos nuevos bebés a su familia, ¿será que Ángela Aguilar está embarazada?

El cantante Pepe Aguilar recurrió a sus redes sociales para dar la noticia, donde mostró las primeras imágenes de los bebés que ahora formarán parte de la Familia Aguilar.

Te puede interesar: FOTOS | Emiliano Aguilar revela lo que le gustaría hacer con Cazzu

Marisol está arrepentida por traicionar la amistad de María [VIDEO] Marisol descubrió que el exesposo de María era un patán. Ahora, está arrepentida de lo que hizo y de haber perdido la gran amistad que tenía con María.

¿Qué se sabe sobre los nuevos bebés?

Los bebés son hijos del tierno ‘Gordo’, el perrito de la raza pug de Pepe Aguilar que recientemente se convirtió en papa de tiernos cachorritos. Según lo relatado por Leonardo Aguilar, tienen cinco perritos de la raza pug.

La noche del pasado martes 25 de febrero llegaron los nuevos integrantes de la Familia Aguilar, los cuales son producto de ‘Gordo’, la mascota de Pepe Aguilar y de ‘Niña’, la perrita que tiene Ángela Aguilar.

¿Qué dijo Pepe Aguilar?

"¡'Gordo el pug Aguilar’ es papá! Ayer por la noche (y la madrugada de hoy) ‘Gordo’ y ‘Niña’ se convirtieron en los orgullosos padres de cuatro hembritas y un macho, o sea de otro gordo”, escribió el cantante de “Miedo”, “Prometiste”, “Por Mujeres Como Tú" y “Me Estoy Acostumbrando”, entre otras, al expresar sus deseos de que todos los perritos se mantengan sanos.

Pepe Aguilar también aprovecho para felicitar a su hijo Leonardo, quien habría ayudado en el alumbramiento: “Sin la ayuda y buen trabajo del doctor Lenardo Aguilar nada de esto hubiera sido posible (y no es broma)".

También te puede interesar: Esta fue la indirecta que Cazzu le lanzó a Ángela Aguilar por recibir el reconocimiento a ‘Mujer del Año’

¿Pepe Aguilar ya es abuelo? Así es, pero no lo decimos por los cachorros que recientemente tuvo ‘Gordo’, sino porque Emiliano Aguilar tiene una hija de nombre Aislinn Ángela Aguilar, quien al parecer no tiene contacto con el cantante.

Recordemos que hace poco Leonardo Aguilar dijo que “no (la conoce). Tiene dos años. Él no me pregunta y yo no le digo”.

También te puede interesar: Así será el encuentro entre Pepe Aguilar y Cazzu tras polémica con Ángela Aguilar