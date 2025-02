¿Ángela Aguilar quiere ser como Cazzu? Las fotos que lo comprueban

Ángela Aguilar ha sorprendido a todos con sus últimos cambios de look, y aunque primero dijeron que quería parecerse a Belinda por aparecer con el cabello largo y teñido de rubio, ahora aseguran que a quien se quiere parecer es a Cazzu, la expareja de Christian Nodal y madre de su hija.

Leonardo Aguilar toma las riendas de su carrera ¿Ya no cuenta con el apoyo de su padre? [VIDEO] El hijo de Pepe Aguilar, relató ante las cámaras de Ventaneando cómo ha sido el proceso al tomar las riendas de su carrera musical.

¿Ángela Aguilar le copia a Cazzu?

En últimas fechas, la menor de los Aguilar ha cambiado de nuevo su look, y ahora aparece con el cabello igualmente largo pero en negro, lo que de inmediato recuerda a la ex de su esposo, Cazzu.

Los comentarios de los internautas han inundado las redes sociales asegurando que Ángela Aguilar no tiene personalidad propia, y por el contrario, busca copiar el look a alguien más, pero resalta que no es a cualquier persona, sino a la ex y madre de la hija de su esposo Christian Nodal.

Ángela Aguilar no para con las críticas en su contra

Ángela Aguilar no deja de estar en medio de la polémica por una u otra cosa, pues recientemente recibió un premio a ‘Canción Mariachi/Ranchera del Año’ por ‘Por el contrario', tema en colaboración con su hermano Leonardo Aguilar y Becky G. Y al momento de recibirlo, durante su discurso de agradecimiento, dedicó el galardón a los migrantes en Estados Unidos que están pasando por un momento difícil en el país vecino.

Quiero dedicar este premio a todos los inmigrantes, a la situación que están viviendo actualmente. A mi abuelo lo deportaron cuatro veces, pero ese fue el mismo señor que agotó las entradas del Madison Square Garden trece veces. Sí se puede

Sin embargo, sus comentarios no fueron bien recibidos por todos, pues hubo quien la tachó de estarse colgando del dolor ajeno y aprovecharse del momento, pues aseguraron que la menor de los Aguilar se escuchaba fingida.

