Varias regiones pertenecientes a estados del centro y norte de México sufren de la falta de agua en la actualidad. Así mismo, las sequías son un tema que preocupa debido a lo que causan sobre los terrenos que alguna vez fueron un gran cuerpo de agua.

¿Bombardear nubes para recibir lluvia? ¡Descubre cómo es el proceso!

Al respecto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo un análisis durante abril del presente 2023 y descubrió que el número de municipios anormalmente secos aumentó de 697 a 815. Por tal motivo, se calcula que al menos 11 estados de nuestro país se quedarán sin agua para el año 2050, lo que provocaría un estrés hídrico.

¿Qué es el estrés hídrico?

De acuerdo con portales especializados, se refiere a estrés hídrico cuando la demanda es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad.

Ahora bien, en el caso muy particular de algunos estados de México, según la calificadora Standard & Poor’s, este concepto no es cosa nueva. Pero ahora sus indicadores revelan que el agua ya no satisface las necesidades de cada zona como antes lo hacía.

De igual forma, los datos que arroja el análisis de la Conagua sobre la sequía en suelo mexicano es un cosa de preocupación, ya que en total son 1,202 municipios los que muestran algún nivel de sequía y los que eran anormalmente secos igual sufrirían un incremento de 697 a 815. Entonces, solo quedan 454 municipios sin problemas de escasez de agua y las regiones ya presentan estrés hídrico.

¿Cuáles son los estados de México se quedarán sin agua en 2050 y por qué?

De acuerdo con la empresa S&P Global Ratings, para el año 2050, al menos 11 estados de México se quedarán sin suficiente agua para cubrir las necesidades de sus habitantes. Además, evaluaría estos estados según la exposición de los riesgos climáticos y el estrés hídrico.

Por lo pronto, los estados de la República Mexicana que se quedarán sin agua en 2050 son: Baja California Norte y Sur, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas.

Para determinarlo, S&P Global Ratings hizo un estudio donde las puntuaciones superiores a 70 indican una alta exposición al riesgo climático y descubriría que 11 de los 32 estados que comprenden el país se encuentran en estrés hídrico con puntuaciones superiores al puntaje indicado. Así mismo, explicaría que esto se debe al crecimiento demográfico y las actividades económicas donde mucha agua es utilizada como la agricultura, la producción de alimentos y bebidas, y la fabricación textil.

