¿Cuándo inicia la temporada de lluvias? Esto le espera a México.

El estar preparados para las lluvias o tormentas eléctricas es muy importante, puesto que, de esta manera se pueden prevenir catástrofes que podrían ser muy lamentables. Afortunadamente, ya fue revelado cuándo inicia la temporada de lluvias 2023 y lo que puede esperar México en esos días.

¿Qué es la temporada de lluvias?

Hay que destacar que se le llama temporada de lluvias, o estación lluviosa, al periodo de días en que se producen más precipitaciones dentro de una región. Si bien, no hay un día específico en que inicie la temporada, pero las lluvias se hacen presente regularmente en la segunda quincena de mayo.

Así mismo, terminan por establecerse de forma definitiva hasta junio, es decir, cuando las ondas tropicales y ciclones tienen lugar en México.

La temporada de lluvias 2023 de México inicia en abril y noviembre

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en México, la temporada de lluvias del presente 2023 puede suceder entre los meses de abril y noviembre.

También revelan que, a nivel estadístico, la temporada de huracanes en la cuenca del Pacífico nororiental comienza el 15 de mayo y en el Atlántico desde el 1 de junio de 2023. En ambos casos finalizará el 30 de noviembre.

En consecuencia, surgirán lluvias antes o durante los meses citados y explica el motivo de que habrá una mayor cantidad de lluvias en México de julio a octubre del mismo año. De igual forma, fue revelado que la mayor cantidad de precipitaciones se concentrará en el sur.

Por otro lado, se recomienda a la población cuidar de los niños y los adultos mayores en la próxima temporada de lluvias para que se no vea afectada su salud. Así como, no tirar basura en las calles para que no se bloqueen los drenajes y atender las instrucciones de las autoridades de su región.

