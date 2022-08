Así estarían planeando Christian Nodal y Cazzu su boda.

El romance entre Christian Nodal y Cazzu marcha viento en popa y hace un par de días el cantautor sonorense fue captado junto a su novia en el concierto que Wisin y Yandel dieron en Guatemala, donde inició hace algunos meses su historia de amor.

La joven y feliz pareja fue captada derrochando amor entre la multitud y sus muestras de cariño, así como que viajan juntos a todas partes ha desatado infinidad de sospechas en torno a su relación, mismas que giran en torno a que Nodal y Cazzu estarían planeando su boda.

El mexicano y la argentina se han mantenido al margen sobre su relación y ninguno ha hecho pronunciamiento alguno; sin embargo, los hechos están ahí y hablan por sí solos, sobre todo cuando existe evidencia irrefutable de que algo sucede entre ambos.

Durante el concierto de Wisin y Yandel en Guatemala, la pareja disfrutó de la velada que ofrecieron los reguetoneros e incluso, Cazzu le bailó muy sensual al intérprete de temas como “Vivo en el 6”, “Botella tras botella”, entre otros.

Christian Nodal y Cazzu disfrutando del concierto de Wisin y Yandel

¿Nodal desea casarse en Guatemala? Tal parece que Guatemala tiene un significado muy especial para los tórtolos, ya que no podemos olvidar que aquí habría iniciado el romance entre ambos, pero también por una parroquia y un cura que visitaron durante su estancia en el país centroamericano.

Hace un mes, el sacerdote mejor conocido como Padre ‘Choco’, reveló que el cantante mexicano desea casarse en el Convento La Merced, donde incluso se tomaron una foto juntos.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, escribió el sacerdote Luis Castillo, a quien apodan Padre Choco.

Estas declaraciones y sus constantes viajes a Guatemala comenzaron a hacer sentido luego de los rumores de que la pareja estaría planeando su futura boda, pues además de que aquí comenzó todo, es el país donde el sonorense tendría intenciones de casarse.