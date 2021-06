Verdaderas razones por las que Adamari López y Tony Costa terminaron.

Hace unos días la noticia de la separación de Adamari y Toni, movieron al mundo del espectáculo, pero, ¿por qué se separaron?

Luego de 10 años de relación, que parecía perfecta, sana y estable, ¡Adamari López y Tony Costa anunciaron que se habían separado por el bien de su familia! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se separaron? Checa las fotos y sigue leyendo.

Te puede interesar:¡Belinda y Christian Nodal se comprometieron! ¡Ya hay anillo!

¿Por qué se separaron Adamari López y Tony Costa?

El 27 de mayo Adamari López sorprendió a todos anunciando que se había separado de Tony Costa luego de 10 años de relación y una hija, Alaïa. La actriz y conductora dijo que decidió separarse luego de bajar de peso y llevar una vida más saludable, pues su prioridad fue “poner en primer lugar el bienestar, ante todas las cosas, de mi familia, y esta es la decisión que he tomado”.

Luego de sus declaraciones de terminar la relación por su bienestar, su paz y la de su hija, ¡surgieron muchas especulaciones de la razón de la separación! Medios internacionales e internautas en redes sociales, ¡dijeron que podría haber sido una infidelidad de Tony la verdadera razón! Uno de los periodistas de espectáculos que lo dijo fue Javier Ceriani del programa “Chisme no Like” “Si escuchas las palabras de Adamari está tan claro que aquí pasaron cosas feas y graves; dijo: ‘Porque vivo una vida saludable, por esa razón dejo a Tony’. ¿Qué es lo insano de estar con Tony”. insinuó Javier.

Te puede interesar: Juan Osorio confirma su noviazgo con Eva Daniela, actriz 37 años menor.

Luego de todos los dimes y diretes, Tony no se quedó callado, ¡y se hizo notar en su cuenta de Instagram! “¡Lamentable! Hagan el favor de no creer todas las mentiras que están diciendo, no se dejen llevar por lo que inventan. Todo eso viene de corazones vacíos y sin amor. El tiempo de Dios es perfecto”, dijo Tony Costa.

El futuro de la pareja es incierto, pero Adamari dejó claro algo: “El futuro no lo sabemos, pero lo que yo les puedo decir es que soy una mujer fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco, pero creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar decisiones y más aun en este momento en el que lo que yo haga tiene un efecto sobre mi princesa Alaïa, ella sabe que tiene dos padres que la aman, que siempre vamos a estar para ella en todos momento, es eso estamos enfocados y en eso pongo mi energía todos los días de mi vida”, finalizó la artista.

Seguramente poco a poco todo irá saliendo a la luz. ¿Cuál habrá sido la verdadera razón? ¿Será que si el río suena es porque agua lleva?

Te puede interesar: Enrique Guzmán está más cuidado que nunca, ¡por miedo a agresiones!