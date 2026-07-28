¿Le afectó el Pin Negro de MasterChef 24/7? Luis admite que está irritable y le pide un favor al Chef Diego Niño

Además de que ningún cocinero se ganó el Pin de MasterChef 24/7 en la semana 11 por una desastrosa prueba con pescado, Luis se convirtió en el acreedor del primer Pin Negro de la temporada. Y entre las consecuencias que tendrá que asumir, está el hacerse cargo de la limpieza y recibir castigos, una situación que lo desanimó y lo dejó sin muchas ganas de participar en las clases. Es por esto que le pidió al Chef Diego Niño que lo dejara quedarse solo en las últimas estaciones, con la promesa de que pondría atención y haría todo lo que le indicara.