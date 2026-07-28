Venga La Alegría | Programa 28 de julio 2026 Parte 1 | Las últimas palabras del hijo de Aylín Mujica, tratamiento para rejuvenecer la piel, croquetas de pollo y más

Aylín Mujica revela cuáles fueron las últimas palabras de su hijo Mauro antes de morir, él aseguraba sentirse bien. La psicóloga Paola Aja nos explica cómo romper la barrera con los hijos para hablarles sobre la sexualidad y poder responderles todas sus dudas. En Ponte Bonita conocimos un tratamiento perfecto no invasivo para hombres y mujeres, el cual ayuda a fortalecer la piel y rejuvenecerla. ¿Te perdiste de MasterChef? No te preocupes, tenemos el resumen con momentos clave de todo lo que pasó este lunes.