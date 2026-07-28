“Tú estás en el inframundo": Chef Diego Niño señala a Daniela por cuestionar sus métodos en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Luego de que Daniela se quejara por el reto express que diseñó, el “Maestro del fuego” no dudó en recordarle que ella no ha tenido buenos resultados.
El Chef Diego Niño sorprendió a los cocineros de MasterChef 24/7 con un reto express de ingredientes exóticos. Sin embargo, por la complejidad de la dinámica, Daniela prefirió renunciar y hasta le dijo al “Maestro del fuego” que la había decepcionado. Lo que no se esperaba, es que él le respondería diciéndole que si cree que él tuvo un nivel bajo con su actividad, entonces ella está en el “inframundo”.