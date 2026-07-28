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Los hongos esconden un poder increíble: así benefician tu salud y al planeta

Aunque no realizan fotosíntesis, los hongos desempeñan un papel fundamental en la naturaleza y alimentación.

Los hongos forman un reino biológico independiente de las plantas, ya que no realizan fotosíntesis y obtienen sus nutrientes de la materia orgánica. Además de ser apreciados por su característico sabor y actúan como prebióticos favoreciendo la salud intestinal. En el medio ambiente también cumplen una función esencial.

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