Las indirectas de Ester Expósito a Alex Speitzer en redes sociales.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer pasan por momentos tormentosos tras su ruptura, la cual sorprendió a propios y extraños, pues tenían dos años de novios.

Una revista de circulación nacional señaló que la española dejó al sinaloense por ser “un mantenido"; sin embargo, la actriz respondió de manera contundente negando estos rumores, los cuales la llevaron a estar molesta.

Luego de que ella se expresara, Alejandro Speitzer le agradeció en las redes sociales y subió stories a su cuenta de Instagram con una canción que expresaba tristeza, lo cual hace suponer que ese es su estado de ánimo.

También, Ester subió una foto a las redes sociales pero ella lo hizo en un impactante traje de baño que dejaba ver casi todo espectacular físico al descubierto, por lo que ella parece estar superando mucho mejor su separación.

Ahora, la actriz compartió en sus redes sociales posteos sobre su signo: acuario. En la publicación expresaba una característica del signo: “odio cuando la gente me pide que me abra”. ¿Será que Ester no quiere compartir su vida personal? En sus stories está junto a uno de sus amigos de Élite y le dice: "¿ahora me entiendes?”.

