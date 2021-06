Ester Expósito defiende a Alejandro Speitzer y éste le responde con amor.

Desde hace varias semanas ha rondado el rumor de que la actriz española Ester Expósito y el actor mexicano Alejandro Speitzer ya no son novios, pero no sólo eso, también hubo algunos medios que tacharon al protagonista de “Oscuro Deseo” como un mantenido.

Por medio de sus redes sociales, la también influencer salió a defender a Alex Speitzer, y aseguró que independientemente de que sean pareja o no, sólo tiene cosas buenas qué decir de él.

Expósito hizo un llamado a los medios de comunicación para dejar de difundir información falsa: “Me parece lamentable la información absolutamente FALSA y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él”.

“Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Lxs que están o hemos estado cerca de él lo sabemos”, aseveró la estrella.

Por último, dejó en claro que independientemente de que sea su novio o no, ella siempre lo apreciará y admirara. Además de le desea “lo mejor en el mundo”.

Cabe resaltar que hubo medios que aseguraron que fueron cuestiones económicas las que terminaron por sepultar el amor entre ambos famosos además se dijo que Expósito habría terminado con el mexicano por su mal carácter.

“Parecía que andaba de vacaciones. Antes de mudarse habían quedado que ambos pagarían todos los gastos del depa que ella tiene en Madrid y que los dos lo mantendrían limpio, pero él no le daba dinero y menos levantaba un dedo, ella hacía y ponía todo”, dijo una supuesta amiga de la española a una revista de circulación nacional.

Cabe destacar que desde hace muchos meses ninguno de los dos ha publicado fotos juntos, incluso en eventos en donde ambos han coincidido, por lo que las sospechas de que su relación llegó a su fin están más fuertes que nunca.

Alejandro Speitzer no tardó en reaccionar al mensaje de la chica que lo hizo supirar: “Lo que has escrito ha sido un abrazo al alma, eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defiendes: el cariño, admiración y respeto es mutuo. Infinitas gracias por estar”.

