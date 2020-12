FOTOS | Ester Expósito es acusada de tratar mal a sus fans mexicanos en su reciente visita a la Ciudad de México.

¿A Ester Expósito y a Alejandro Speitzer ya se les subió la fama? Te contamos en FOTOS.

Hace unas semanas les habíamos platicando sobre la supuesta mala actitud de Alejandro Speitzer y cómo fuentes cercanas a él aseguraban que la razón por la que se le había subido la fama, era su bella novia, Ester Expósito. ¡Pues esta vez te platicaremos sobre la actriz, quien visitó México hace unos días y no se portó como sus fans hubieran esperado! Sigue leyendo, viendo las fotos y entérate de todo.

Ester vino de vacaciones a México junto con Speitzer, con quien como sabemos, tiene una relación. La fama de ambos ha incrementado los últimos años debido a los papeles que han tenido la oportunidad de desarrollar en famosas series de una plataforma digital. Y al hacer oficial su relación, su popularidad aumentó todavía más, por los que se dice que “ya se les subió la fama”.

Expósito siempre ha declarado que le encanta México, y ya había venido un par de veces junto a su novio; pero esta vez pasaron más días de lo normal en la Ciudad de México. Ella convivió con la familia de Alejandro, ¡sí, parece que van muy en serio! Y también pasaron momentos con algunos de sus amigos. Un día de esas vacaciones, decidieron ir al sur de la ciudad, a un famoso parque de diversiones, ¡y claro que los fans los reconocieron de inmediato a pesar del cubrebocas! Y como era de esperarse, comenzaron a pedirle fotos a Ester.

Debido a la pandemia, Ester y Alejandro decidieron no tomarse fotos con los sus fans, para cumplir con la sana distancia. Muchos no lo entendieron, mientras que otros fueron concientes y lo aceptaron. Pero después los actores subieron fotos junto a sus amigos, ¡sin cubrebocas! Por lo que sus seguidores se molestaron mucho, pues la manera en la que Expósito les decía que no a las fotos, no era la correcta. ¡Algunos incluso le gritaron que no les hacía un favor viniendo a México y que se regresara a su país! ¡Qué fuerte!

Uno de los amigos que iban con ellos ese día, comentó en una entrevista que Ester solo quiso cuidar de ella y el equipo con el que viaja. “Hubo gente que les pidió fotos y pues eran la sensación ellos dos. Pero hubo gente grosera que le empezó a decir a ella (Ester) que si venía a México pues ‘te tienes que tomar fotos con nosotros’ y ella pues ‘Amigo, estamos en pandemia. Suficiente he tenido con arriesgarme a venir aquí".

Aún así, a muchos de los que eran sus fans, les pareció absurdo su comportamiento, pues si hay pandemia, ¿qué hacía en un parque de diversiones sabiendo que los seguidores la reconocerían y pedirían fotos?

¿Ustedes qué opinan?