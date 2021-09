Ester Expósito impacta con look al estilo de Kim Kardashian.

Ester Expósito es la portada de una importante revista de este mes en su edición mexicana y en ella, luce un look sensual muy la estilo de Kim Kardashian que sedujo a los internautas en un dos por tres.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una fotografía usando un corset de vinipiel con un gran moño rosa. Además luce el cabello recogido, un gran collar piedras preciosas y un maquillaje sencillo, pero que resaltó su belleza.

La rubia histriona robó miles de likes superando con facilidad la barrera de los 1.5 millones; también, recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus admiradores.

Ester Expósito luce como una Kardashian

El look de Ester Exposito para la portada de la famosa revista, se parece en demasía a uno que la socialité estadounidense, Kim Kardashian luciera.





Una de las estrellas del reality show ‘Keeping up with the kardashians’ utilizó un outfit muy similar para las fiestas navideñas del año pasado.

