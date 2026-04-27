uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

12 stickers chidos para WhatsApp: te decimos cómo agregarlos a tus chats paso a paso

Los querrás usar todo el tiempo con tu familia y amigos. Mira cómo puedes descargarlos y hacerlos en minutos

Stickers de Whatsapp
Los stickers en WhatsApp son divertidos. |(Pinterest/Canva)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

La era de los stickers en WhatsApp no ha pasado y, si quieres tener los mejores, puedes buscarlos en diferentes plataformas o crearlos con la herramienta de Meta AI integrada en la aplicación. Si no sabes cómo hacerlo, aquí te enseñamos a agregarlos a tus chats paso a paso, con 12 ejemplos chidos y graciosos que te van a encantar.

Los stickers chidos y graciosos para WhatsApp

En redes sociales como Pinterest puedes encontrar varias ideas para hacer stickers. Entra a la aplicación, crea una cuenta y busca “stickers para WhatsApp”. Desplázate entre las ideas y las que te gusten, descárgala. Al principio lo hará en formato .jpg, pero ya te enseñamos el truco.

  1. Naco Apestoso
    Sticker Naco Apestoso
  2. Oblígame!
    Sticker obígame!
  3. Problema tuyo papi
    Sticker Problema tuyo papi
  4. Es culpa del gobierno
    Es culpa del gobierno
  5. Que borraste?
    stickers Que borraste?
  6. Ajá, y luego?
    stickers Ajá, y luego?
  7. Pobre cosita fea
    Pobre cosita fea
  8. Tengo chismecito
    Tengo chismecito
  9. Tengo capturas
    Tengo capturas
  10. Pero no me hables así, okey?
    Pero no me hables así, okey?
  11.  Okay Cool
    Okay Cool
  12. Bechito
    Bechito

Cómo hacer stickers en WhatsApp: paso a paso

Hacer stickers de WhatsApp es más fácil de lo que parece. Una vez que hayas descargado las imágenes de arriba, ve a la app y sigue la explicación. Aquí tienes un paso a paso claro y directo:

1. Abrir chat: entra a cualquier conversación donde quieras enviar el sticker.
2. Ir a stickers: toca el ícono de la carita 😊 y luego el de stickers (la pegatina).
3. Crear: pulsa el botón “Crear” que aparece en la sección de stickers.
4. Elegir imagen: selecciona una foto de tu galería (WhatsApp te pedirá permiso la primera vez).
5. Editar:

  • Recorta la imagen o usa el fondo automático
  • Agrega texto, emojis o dibuja encima
  • Ajusta hasta que te guste

6. Enviar y guardar: toca enviar y automáticamente se convierte en sticker y se guarda para usarlo después.

Tags relacionados
WhatsApp Tecnología y Gadgets Memes

Galerías y Notas Azteca UNO

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo