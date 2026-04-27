12 stickers chidos para WhatsApp: te decimos cómo agregarlos a tus chats paso a paso

La era de los stickers en WhatsApp no ha pasado y, si quieres tener los mejores, puedes buscarlos en diferentes plataformas o crearlos con la herramienta de Meta AI integrada en la aplicación. Si no sabes cómo hacerlo, aquí te enseñamos a agregarlos a tus chats paso a paso, con 12 ejemplos chidos y graciosos que te van a encantar.

Los stickers chidos y graciosos para WhatsApp

En redes sociales como Pinterest puedes encontrar varias ideas para hacer stickers. Entra a la aplicación, crea una cuenta y busca “stickers para WhatsApp”. Desplázate entre las ideas y las que te gusten, descárgala. Al principio lo hará en formato .jpg, pero ya te enseñamos el truco.

Naco Apestoso

Oblígame!

Problema tuyo papi

Es culpa del gobierno

Que borraste?

Ajá, y luego?

Pobre cosita fea

Tengo chismecito

Tengo capturas

Pero no me hables así, okey?

Okay Cool

Bechito



Cómo hacer stickers en WhatsApp: paso a paso

Hacer stickers de WhatsApp es más fácil de lo que parece. Una vez que hayas descargado las imágenes de arriba, ve a la app y sigue la explicación. Aquí tienes un paso a paso claro y directo:

1. Abrir chat: entra a cualquier conversación donde quieras enviar el sticker.

2. Ir a stickers: toca el ícono de la carita 😊 y luego el de stickers (la pegatina).

3. Crear: pulsa el botón “Crear” que aparece en la sección de stickers.

4. Elegir imagen: selecciona una foto de tu galería (WhatsApp te pedirá permiso la primera vez).

5. Editar:



Recorta la imagen o usa el fondo automático

Agrega texto, emojis o dibuja encima

Ajusta hasta que te guste

6. Enviar y guardar: toca enviar y automáticamente se convierte en sticker y se guarda para usarlo después.