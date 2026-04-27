12 stickers chidos para WhatsApp: te decimos cómo agregarlos a tus chats paso a paso
Los querrás usar todo el tiempo con tu familia y amigos. Mira cómo puedes descargarlos y hacerlos en minutos
La era de los stickers en WhatsApp no ha pasado y, si quieres tener los mejores, puedes buscarlos en diferentes plataformas o crearlos con la herramienta de Meta AI integrada en la aplicación. Si no sabes cómo hacerlo, aquí te enseñamos a agregarlos a tus chats paso a paso, con 12 ejemplos chidos y graciosos que te van a encantar.
Los stickers chidos y graciosos para WhatsApp
En redes sociales como Pinterest puedes encontrar varias ideas para hacer stickers. Entra a la aplicación, crea una cuenta y busca “stickers para WhatsApp”. Desplázate entre las ideas y las que te gusten, descárgala. Al principio lo hará en formato .jpg, pero ya te enseñamos el truco.
- Naco Apestoso
- Oblígame!
- Problema tuyo papi
- Es culpa del gobierno
- Que borraste?
- Ajá, y luego?
- Pobre cosita fea
- Tengo chismecito
- Tengo capturas
- Pero no me hables así, okey?
- Okay Cool
- Bechito
Cómo hacer stickers en WhatsApp: paso a paso
Hacer stickers de WhatsApp es más fácil de lo que parece. Una vez que hayas descargado las imágenes de arriba, ve a la app y sigue la explicación. Aquí tienes un paso a paso claro y directo:
1. Abrir chat: entra a cualquier conversación donde quieras enviar el sticker.
2. Ir a stickers: toca el ícono de la carita 😊 y luego el de stickers (la pegatina).
3. Crear: pulsa el botón “Crear” que aparece en la sección de stickers.
4. Elegir imagen: selecciona una foto de tu galería (WhatsApp te pedirá permiso la primera vez).
5. Editar:
- Recorta la imagen o usa el fondo automático
- Agrega texto, emojis o dibuja encima
- Ajusta hasta que te guste
6. Enviar y guardar: toca enviar y automáticamente se convierte en sticker y se guarda para usarlo después.