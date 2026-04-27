Lupita Villalobos reacciona a la derrota de Kim Shantal contra Karely Ruíz en Supernova 2026

La noche de ayer se llevó a cabo el evento de boxeo de Supernova Striker Génesis 2026 y recordemos que inicialmente, una de las peleas estelares era la de Lupita Villalobos contra Kim Shantal; sin embargo, la integrante de "Las Alucines" anunció hace una semana que NO subiría al ring, por cuestiones de salud, las cuales la llevaron a estar algunos días hospitalizada.

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Kim Shantal se enfrentó a Karely Ruíz, quien tomó la responsabilidad desde el primer momento para pelear aunque no se había estado preparando, cabe resaltar que ya tenía más experiencia, pues no es su primera pelea a comparación de Kim, quien debutó el día de ayer. Lupita reaccionó al resultado de la pelea, y reconoció como campeona a Shantal: "Una verdadera crack, para mi Kim Shantal se llevó la noche. Eres una campeona"

|Crédito: Instagram @lupitavillalobos

¿Cuál es el estado de salud de Lupita Villalobos tras cancelar su pelea en Supernova?

La creadora de contenido ha compartido su progreso en redes sociales, donde reveló por medio de historias que tuvo un derrame cerebral, por el cual tuvo que estar varios días en observación, debido a que tenía muchos mareos. La mamá de Lupita compartió hace días que Lupita no había podido caminar por días.

El día de hoy Villalobos comentó que hay una mejora increíble y compartió su visita al médico donde pudieron ver por medio de una tomografía el hematoma subdural que tiene.

El círculo social de Lupita ha estado muy cerca de ella y por supuesto, su esposo también está a su lado, pese a rumores de una posible ruptura desde que fue la boda de Un Tal Fredo, donde Juan brilló por su audiencia.