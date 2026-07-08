3 diseños de piñatas caseras de Rex de Toy Story; ideales para los cumpleaños de los niños

Una de las películas animadas más populares de los últimos tiempos y que ha ganado el cariño de niños y adultos es ‘Toy Story’ y es que recientemente se acaba de estrenar la quinta entrega de esta saga y eso ha hecho que se conviertan en la más vista de todas. Eso ha llevado a trascender la pantalla, por lo que es común que sus personajes se conviertan en temáticas de cumpleaños infantiles, y en este caso, te compartiremos algunas ideas de piñatas de ‘Rex’, el dinosaurio y que son fáciles de hacer.

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No hay dudas que ‘Toy Story’ ha sido una película que ha trascendido generaciones, y es que desde el estreno de la primera película en la década del ’90, no solo atrapa a los más pequeños, sino a quienes la vieron por primera vez. Se trata de una de las películas animadas más taquilleras de todas y que incluso ha llevado a trascender fronteras, no solo en la pantalla grande.

En caso que te encuentres organizando un cumpleaños infantil, tienes que saber que una de las mejores opciones para decorarlo es ‘Toy Story’ y es que muchos niños se sienten identificados con algunos de estos personajes. Entre esa decoración, mencionamos al dinosaurio ‘Rex’ que es uno de los más queridos y que se hará presente incluso en la piñata.

No hay dudas que la piñata es uno de los elementos decorativos más importantes para una fiesta de cumpleaños, y es que se aguarda el momento para poder romperla y que caigan todas las sorpresas. En este caso, hay tres diseños que podrás hacer sobre ‘Rex’ de ‘Toy Story’ que son muy fáciles de hacer y que te permitirá ahorrar dinero y con resultados sorprendentes.

3 diseños de piñatas de Rex

Piñata de Rex con un número colgado

Silueta de Rex de Toy Story

Figura mediana de Rex

3 diseños de piñatas de Rex de Toy Story pic.twitter.com/2DJnhCGSAw — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 7, 2026

Qué necesitas para la piñata de Rex

Para poder llevar adelante la elaboración de esta piñata, necesitarás de cartón grande para la silueta, cartón corrugado para las laterales; papel crepé de color verde, blanco para los dientes y los ojos y negro para las uñas; tijera y silicona.