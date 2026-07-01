5 diseños de piñatas caseras de Keroppi; perfectas para los cumpleaños de los niños

Uno de los personajes más queridos por los más niños es ‘Hello Kitty’, el cual fue creado por la empresa japonesa Sanrio, pero que rápidamente se ha expandido por todo el mundo, convirtiéndose en uno de los más populares. Además, gracias a esto es que no pueden faltar en ningún cumpleaños infantil, en especial en su decoración, por lo que podrás hacer una piñata basándote en el personaje Keroppi que será fácil de hacer, y te compartiremos 5 ideas que son sencillas.

¿Es bueno reírse del dolor que sentimos? La psicóloga Luisa López explicó la importancia del desahogo

Cuando hablamos de ‘Hello Kitty’, no sólo hay que quedarse con su personaje principal, sino hay otros miembros de esta serie que comparten aventuras, como es el caso de ‘Keroppi’. Se trata de uno de los personajes más emblemáticos de Sanrio y que guarda una fuerte conexión con la cultura japonesa y que su nombre proviene del idioma japonés y es un juego de palabras basado en la onomatopeya ‘kero kero’ que imita el sonido que hacen las ranas al croar.

Este personaje de Hello Kitty se ha vuelto tan popular que se ha convertido en temática de muchos cumpleaños infantiles y que no pueden faltar en la decoración, en los pasteles o en las piñatas. En este caso, te vamos a compartir unas ideas de piñatas de Keroppi para que puedas hacer con tan solo 5 ideas y que te permitirá ahorrar.

Te puede interesar: cóm hacer una piñata de Hello Kitty

Te puede interesar: 5 diseños de piñatas de My Melody

Materiales para las piñatas de Keroppi

Cartón firme

Papel crepé verde claro, blanco, negro y rosa

Cinta de carrocero

Silicona o pegamento

Cuerda resistente

Tijeras y cúter

Cartulinas para el rostro

Diseños de piñatas de Keroppi pic.twitter.com/RvQrQNStKR — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 30, 2026

Cómo hacer la piñata de Keroppi