5 diseños de piñatas caseras de Keroppi; perfectas para los cumpleaños de los niños
Es un personaje de Hello Kitty y que les encantará a todos que esté en forma de piñata.
Uno de los personajes más queridos por los más niños es ‘Hello Kitty’, el cual fue creado por la empresa japonesa Sanrio, pero que rápidamente se ha expandido por todo el mundo, convirtiéndose en uno de los más populares. Además, gracias a esto es que no pueden faltar en ningún cumpleaños infantil, en especial en su decoración, por lo que podrás hacer una piñata basándote en el personaje Keroppi que será fácil de hacer, y te compartiremos 5 ideas que son sencillas.
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Cuando hablamos de ‘Hello Kitty’, no sólo hay que quedarse con su personaje principal, sino hay otros miembros de esta serie que comparten aventuras, como es el caso de ‘Keroppi’. Se trata de uno de los personajes más emblemáticos de Sanrio y que guarda una fuerte conexión con la cultura japonesa y que su nombre proviene del idioma japonés y es un juego de palabras basado en la onomatopeya ‘kero kero’ que imita el sonido que hacen las ranas al croar.
Este personaje de Hello Kitty se ha vuelto tan popular que se ha convertido en temática de muchos cumpleaños infantiles y que no pueden faltar en la decoración, en los pasteles o en las piñatas. En este caso, te vamos a compartir unas ideas de piñatas de Keroppi para que puedas hacer con tan solo 5 ideas y que te permitirá ahorrar.
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Materiales para las piñatas de Keroppi
- Cartón firme
- Papel crepé verde claro, blanco, negro y rosa
- Cinta de carrocero
- Silicona o pegamento
- Cuerda resistente
- Tijeras y cúter
- Cartulinas para el rostro
Diseños de piñatas de Keroppi pic.twitter.com/RvQrQNStKR— ShowMundial (@ShowmundialShow) June 30, 2026
Cómo hacer la piñata de Keroppi
- Dibujar la silueta trazando la cabeza de Keroppi sobre el cartón
- Cortar las dos piezas y necesitarás dos caras idénticas
- Cortar tiras de cartón de unos 15 cm de ancho para dar profundidad
- Unir las piezas, pegar las tiras de cartón alrededor de una de las caras usando la cinta de carrocero
- Hacer dos perforaciones en la parte superior del contorno, pasar la cuerda por dentro y reforzar amarrándola a un trozo de cartón grueso
- Pegar la otra silueta encima y dejar una pequeña pestaña para introducir las sorpresas
- Cortar el papel crepé verde y cortar tiras de 4 cm de ancho; pegarlas de abajo hacia arriba en la piñata y superponer las tiras para que los flecos cubran el borde liso
- Forrar los costados y la espalda
- Diseñar el rostro, cortando dos círculos grandes en cartulina blanca y dos círculos negros más pequeños para las pupilas
- Cortar dos óvalos pequeños rosas para simular el sonrojo; dibujar y cortar su boca en forma de “V” abierta y pegar los elementos sobre la piñata
@happy_pinataparty Piñata de Keroppi (Hello Kitty) #piñata #hellokitty #keroppi #enprendimiento #fiestasinfantiles ♬ 知らない - 初音ミク