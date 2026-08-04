Haz este sencillo ritual con papel en el eclipse solar de agosto 2026
El eclipse solar de agosto no trae solamente un evento astronómico de espectáculo, sino la oportunidad de orientar la buena energía. Este ritual busca ayudarte.
El próximo 12 de agosto un eclipse solar ocurrirá en el cielo estelar y ciertas zonas del planeta presenciarán de manera clara lo ocurrido. Sin embargo, en un ámbito estrictamente cercano a las prácticas energéticas, los expertos te invitan a realizar ciertos rituales. En la oportunidad del día, se anima a tener a la mano un pedazo de papel y así cerrar ciclos con el universo acomodando las energías en su sitio.
Ventaneando | Programa completo 4 de agosto de 2026
¿Por qué se recomienda hacer este ritual en el eclipse solar?
Cuando te acercas a este tipo de situaciones, poco tiene relación con la astronomía, que es la parte natural de estos fenómenos. Sin embargo, una práctica que ha proliferado en años recientes es la relacionada con los rituales. Según los expertos de estas ideas, cuando los cielos presentan eventos como el eclipse solar, es tiempo de alinear objetivos, pensamientos y energías.
Ellos hablan de un tiempo de transformación, pues la unión momentánea del Sol y la Luna representa la oportunidad perfecta para dar un vistazo a lo que cada persona tiene en su interior. El objetivo es dejar ir las situaciones desfavorables y poner la mirada en un sentido de bienestar general. Por eso se recomienda este ritual que tiene como objeto principal… un pedazo de papel.
¿Cómo hacer ritual de pedazo de papel en el eclipse solar de agosto?
Estas son recomendaciones generales, esto con la intención de guiar hacia una elaboración serena y enfocada de este ritual el día del eclipse solar. Pero primero debes tener a la mano estos materiales.
- Una vela blanca
- Un recipiente resistente al calor
- Un lápiz o pluma
- Una hoja de papel blanca
@makapisarchik Les hago tutorial para que Uds lo tengan también? #espiritual #magia #hechizo #poder #manifestar ♬ original sound - iza ❦
Realización del ritual
- Un lugar tranquilo - El objetivo de este primer punto es tener un espacio libre de distracciones. Esto permitirá una zona totalmente enfocada en los pensamientos de orden en la mente.
- Escribe en el papel lo que ya no quieres en tu vida - El siguiente aspecto es escribir todo lo que ya no deseas que se presente en menor o mayor medida en tu vida. Pueden ser ámbitos laborales, familiares o amorosos.
- Un nuevo enfoque - Después que escribiste todo lo que ya no quieres en tu día a día, anota frases que te animen a dejar todo eso atrás. Busca nuevos frentes, enfoques y maneras de lograr tu paz interna.
- Da el paso final - Ya sea que destruyas en pedacitos el papel o que lo quemes en una vela y un recipiente, ten en mente que esto es con el objetivo de mentalizarte hacia una mejor vida. Una donde aunque las cosas no salgan como esperabas… sepas que estás cuidando de ti y al mismo tiempo de tus seres más cercanos.