Haz este sencillo ritual con papel en el eclipse solar de agosto 2026

El próximo 12 de agosto un eclipse solar ocurrirá en el cielo estelar y ciertas zonas del planeta presenciarán de manera clara lo ocurrido. Sin embargo, en un ámbito estrictamente cercano a las prácticas energéticas, los expertos te invitan a realizar ciertos rituales. En la oportunidad del día, se anima a tener a la mano un pedazo de papel y así cerrar ciclos con el universo acomodando las energías en su sitio.

Ventaneando | Programa completo 4 de agosto de 2026

¿Por qué se recomienda hacer este ritual en el eclipse solar?

Cuando te acercas a este tipo de situaciones, poco tiene relación con la astronomía, que es la parte natural de estos fenómenos. Sin embargo, una práctica que ha proliferado en años recientes es la relacionada con los rituales. Según los expertos de estas ideas, cuando los cielos presentan eventos como el eclipse solar, es tiempo de alinear objetivos, pensamientos y energías.

Ellos hablan de un tiempo de transformación, pues la unión momentánea del Sol y la Luna representa la oportunidad perfecta para dar un vistazo a lo que cada persona tiene en su interior. El objetivo es dejar ir las situaciones desfavorables y poner la mirada en un sentido de bienestar general. Por eso se recomienda este ritual que tiene como objeto principal… un pedazo de papel.

¿Cómo hacer ritual de pedazo de papel en el eclipse solar de agosto?

Estas son recomendaciones generales, esto con la intención de guiar hacia una elaboración serena y enfocada de este ritual el día del eclipse solar. Pero primero debes tener a la mano estos materiales.

Una vela blanca

Un recipiente resistente al calor

Un lápiz o pluma

Una hoja de papel blanca

Realización del ritual