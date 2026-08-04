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Como en clase de MasterChef 24/7: la receta de pechugas rellenas de la Chef Isabel Carvajal

La Chef Isabel Carvajal compartió una receta de pechugas rellenas de jamón y queso con puré de papa cremoso y ensalada de fruta.

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La Chef Isabel Carvajal le enseñó a los cocineros de MasterChef 24/7 cómo preparar unas pechugas rellenas con empanizado crujiente y queso fundido.|Canva

Escrito por: Karla Orona | DR

Las clases de cocina de la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 24/7 siguen conquistando a los espectadores con recetas prácticas, rendidoras y llenas de sabor. En una de sus más recientes preparaciones, la "Maestra del fuego" mostró a los cocineros cómo elaborar unas deliciosas pechugas de pollo rellenas de jamón y queso, acompañadas de un puré de papa cremoso y una fresca ensalada de lechuga con fruta.

MasterChef 24/7: receta de pechugas rellenas de la Chef Isabel

Se trata de un platillo ideal para una comida familiar o una ocasión especial, ya que combina un pollo crujiente por fuera, jugoso por dentro y con una guarnición que aporta equilibrio y frescura. Además, la receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y técnicas que cualquier persona puede replicar en casa.

"La receta de las milanesas que amaron. Está clase de @masterchefmx estuvo deliciosa. ¿A quien se la van a preparar?", escribió la Chef Isabel Carvajal en Instagram para acompañar la publicación en la que mostró el paso a paso de la preparación.

Ingredientes para las pechugas:

  • 6 pechugas de pollo grandes
  • 12 rebanadas de jamón
  • 12 rebanadas de queso manchego o gouda
  • Sal
  • Pimienta
  • Ajo en polvo
  • Paprika (opcional)

Para empanizar:

  • 1 taza de harina
  • 3 huevos
  • 2 tazas de pan molido
  • Aceite

Para el puré de papa:

  • 1.5 kg de papa
  • 120 g de mantequilla
  • 250 ml de leche caliente
  • 80 ml de crema
  • Sal
  • Pimienta blanca
  • Nuez moscada (opcional)

Para la ensalada:

  • Lechuga romana o italiana
  • Manzana roja
  • Uvas
  • Fresas
  • Nuez
  • Arándanos secos (opcional)

Vinagreta:

  • Aceite de oliva
  • Miel
  • Vinagre de manzana
  • Sal
  • Pimienta
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El platillo se complementa con un puré de papa cremoso y una ensalada de frutas frescas para una comida completa.|Canva

Preparación, paso a paso, de la receta de MasterChef México

La "Maestra del fuego" en MasterChef México 2026 compartió una receta de pechugas rellenas de jamón y queso. El platillo va acompañado con complementos de puré de papa cremoso y ensalada de fruta, una preparación fácil para hacer en casa y consentir a la familia.

Preparación del pollo:

  1. Abre cada pechuga en forma de libro.
  2. Sazona con sal, pimienta, ajo en polvo y paprika.
  3. Rellena con jamón y queso.
  4. Dobla la pechuga, asegura con palillos y empaniza pasando por harina, huevo y pan molido.
  5. Refrigera durante 20 minutos y cocina hasta que quede dorada.

Preparación del puré de papa:

  1. Cuece las papas, machácalas y mezcla con la mantequilla, la leche caliente, la crema, la sal, la pimienta blanca y la nuez moscada hasta obtener un puré suave y cremoso.

Preparación de la ensalada:

  1. Mezcla todos los ingredientes de la ensalada justo antes de servir y adereza con la vinagreta.

Los consejos de la Chef Isabel Carvajal

Para conseguir un resultado digno de MasterChef 24/7, la "Maestra del fuego" comparte algunas recomendaciones:

  • Sirve el pollo recién hecho para conservar el empanizado crujiente.
  • Retira los palillos antes de llevar el platillo a la mesa.
  • Acompaña las pechugas con el puré de papa y la ensalada fría para lograr una comida equilibrada.
  • Si buscas una presentación más elegante, coloca el pollo sobre una cama de puré y sirve la ensalada a un costado del plato.

Con esta receta, los seguidores del reality culinario pueden recrear en casa una preparación clásica, cremosa y llena de sabor, tal como la enseñó la Chef Isabel Carvajal en su clase de cocina.

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