Como en clase de MasterChef 24/7: la receta de pechugas rellenas de la Chef Isabel Carvajal

Las clases de cocina de la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 24/7 siguen conquistando a los espectadores con recetas prácticas, rendidoras y llenas de sabor. En una de sus más recientes preparaciones, la "Maestra del fuego" mostró a los cocineros cómo elaborar unas deliciosas pechugas de pollo rellenas de jamón y queso, acompañadas de un puré de papa cremoso y una fresca ensalada de lechuga con fruta.

MasterChef 24/7: receta de pechugas rellenas de la Chef Isabel

Se trata de un platillo ideal para una comida familiar o una ocasión especial, ya que combina un pollo crujiente por fuera, jugoso por dentro y con una guarnición que aporta equilibrio y frescura. Además, la receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y técnicas que cualquier persona puede replicar en casa.

"La receta de las milanesas que amaron. Está clase de @masterchefmx estuvo deliciosa. ¿A quien se la van a preparar?", escribió la Chef Isabel Carvajal en Instagram para acompañar la publicación en la que mostró el paso a paso de la preparación.

Ingredientes para las pechugas:



6 pechugas de pollo grandes

12 rebanadas de jamón

12 rebanadas de queso manchego o gouda

Sal

Pimienta

Ajo en polvo

Paprika (opcional)

Para empanizar:



1 taza de harina

3 huevos

2 tazas de pan molido

Aceite

Para el puré de papa:



1.5 kg de papa

120 g de mantequilla

250 ml de leche caliente

80 ml de crema

Sal

Pimienta blanca

Nuez moscada (opcional)

Para la ensalada:



Lechuga romana o italiana

Manzana roja

Uvas

Fresas

Nuez

Arándanos secos (opcional)

Vinagreta:



Aceite de oliva

Miel

Vinagre de manzana

Sal

Pimienta

El platillo se complementa con un puré de papa cremoso y una ensalada de frutas frescas para una comida completa.|Canva

Preparación, paso a paso, de la receta de MasterChef México

La "Maestra del fuego" en MasterChef México 2026 compartió una receta de pechugas rellenas de jamón y queso. El platillo va acompañado con complementos de puré de papa cremoso y ensalada de fruta, una preparación fácil para hacer en casa y consentir a la familia.

Preparación del pollo:



Abre cada pechuga en forma de libro. Sazona con sal, pimienta, ajo en polvo y paprika. Rellena con jamón y queso. Dobla la pechuga, asegura con palillos y empaniza pasando por harina, huevo y pan molido. Refrigera durante 20 minutos y cocina hasta que quede dorada.

Preparación del puré de papa:



Cuece las papas, machácalas y mezcla con la mantequilla, la leche caliente, la crema, la sal, la pimienta blanca y la nuez moscada hasta obtener un puré suave y cremoso.

Preparación de la ensalada:



Mezcla todos los ingredientes de la ensalada justo antes de servir y adereza con la vinagreta.

Los consejos de la Chef Isabel Carvajal

Para conseguir un resultado digno de MasterChef 24/7, la "Maestra del fuego" comparte algunas recomendaciones:



Sirve el pollo recién hecho para conservar el empanizado crujiente.

Retira los palillos antes de llevar el platillo a la mesa.

Acompaña las pechugas con el puré de papa y la ensalada fría para lograr una comida equilibrada.

Si buscas una presentación más elegante, coloca el pollo sobre una cama de puré y sirve la ensalada a un costado del plato.

Con esta receta, los seguidores del reality culinario pueden recrear en casa una preparación clásica, cremosa y llena de sabor, tal como la enseñó la Chef Isabel Carvajal en su clase de cocina.

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