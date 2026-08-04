Como en clase de MasterChef 24/7: la receta de pechugas rellenas de la Chef Isabel Carvajal
La Chef Isabel Carvajal compartió una receta de pechugas rellenas de jamón y queso con puré de papa cremoso y ensalada de fruta.
Las clases de cocina de la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 24/7 siguen conquistando a los espectadores con recetas prácticas, rendidoras y llenas de sabor. En una de sus más recientes preparaciones, la "Maestra del fuego" mostró a los cocineros cómo elaborar unas deliciosas pechugas de pollo rellenas de jamón y queso, acompañadas de un puré de papa cremoso y una fresca ensalada de lechuga con fruta.
MasterChef 24/7: receta de pechugas rellenas de la Chef Isabel
Se trata de un platillo ideal para una comida familiar o una ocasión especial, ya que combina un pollo crujiente por fuera, jugoso por dentro y con una guarnición que aporta equilibrio y frescura. Además, la receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y técnicas que cualquier persona puede replicar en casa.
"La receta de las milanesas que amaron. Está clase de @masterchefmx estuvo deliciosa. ¿A quien se la van a preparar?", escribió la Chef Isabel Carvajal en Instagram para acompañar la publicación en la que mostró el paso a paso de la preparación.
Ingredientes para las pechugas:
- 6 pechugas de pollo grandes
- 12 rebanadas de jamón
- 12 rebanadas de queso manchego o gouda
- Sal
- Pimienta
- Ajo en polvo
- Paprika (opcional)
Para empanizar:
- 1 taza de harina
- 3 huevos
- 2 tazas de pan molido
- Aceite
Para el puré de papa:
- 1.5 kg de papa
- 120 g de mantequilla
- 250 ml de leche caliente
- 80 ml de crema
- Sal
- Pimienta blanca
- Nuez moscada (opcional)
Para la ensalada:
- Lechuga romana o italiana
- Manzana roja
- Uvas
- Fresas
- Nuez
- Arándanos secos (opcional)
Vinagreta:
- Aceite de oliva
- Miel
- Vinagre de manzana
- Sal
- Pimienta
Preparación, paso a paso, de la receta de MasterChef México
La "Maestra del fuego" en MasterChef México 2026 compartió una receta de pechugas rellenas de jamón y queso. El platillo va acompañado con complementos de puré de papa cremoso y ensalada de fruta, una preparación fácil para hacer en casa y consentir a la familia.
Preparación del pollo:
- Abre cada pechuga en forma de libro.
- Sazona con sal, pimienta, ajo en polvo y paprika.
- Rellena con jamón y queso.
- Dobla la pechuga, asegura con palillos y empaniza pasando por harina, huevo y pan molido.
- Refrigera durante 20 minutos y cocina hasta que quede dorada.
Preparación del puré de papa:
- Cuece las papas, machácalas y mezcla con la mantequilla, la leche caliente, la crema, la sal, la pimienta blanca y la nuez moscada hasta obtener un puré suave y cremoso.
Preparación de la ensalada:
- Mezcla todos los ingredientes de la ensalada justo antes de servir y adereza con la vinagreta.
Los consejos de la Chef Isabel Carvajal
Para conseguir un resultado digno de MasterChef 24/7, la "Maestra del fuego" comparte algunas recomendaciones:
- Sirve el pollo recién hecho para conservar el empanizado crujiente.
- Retira los palillos antes de llevar el platillo a la mesa.
- Acompaña las pechugas con el puré de papa y la ensalada fría para lograr una comida equilibrada.
- Si buscas una presentación más elegante, coloca el pollo sobre una cama de puré y sirve la ensalada a un costado del plato.
Con esta receta, los seguidores del reality culinario pueden recrear en casa una preparación clásica, cremosa y llena de sabor, tal como la enseñó la Chef Isabel Carvajal en su clase de cocina.
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