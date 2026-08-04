Cómo elegir un corrector de ojeras: tono de piel y cómo aplicarlo

Escoger el corrector de ojeras adecuado puede marcar una gran diferencia en el resultado del maquillaje. No solo es importante encontrar un tono que se adapte a la piel, sino también conocer qué textura y cobertura funcionan mejor según las necesidades de cada persona.

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La forma de aplicarlo también es clave para conseguir una mirada más descansada y luminosa sin que el producto se acumule en las líneas de expresión. Con algunos consejos sencillos, es posible disimular las ojeras y lograr un acabado natural que se integre perfectamente con el resto del maquillaje.

¿Cómo elegir el corrector de ojeras ideal para ti?

Encontrar el corrector de ojeras perfecto puede cambiar por completo el resultado del maquillaje. Para elegirlo correctamente, no alcanza con buscar un tono parecido al de la piel: también hay que observar el color de la ojera y determinar si se necesita neutralizar, iluminar o simplemente cubrir.

En las pieles claras y medias, los tonos amarillentos, beige u ocres pueden ayudar a equilibrar las ojeras con pigmentación azulada o violácea. Para pieles más oscuras, los correctores anaranjados o cálidos pueden ser una mejor opción para neutralizar la zonas demasiado oscuras. Una vez corregido el color, se recomienda aplicar un producto cercano al tono de la piel.

Los correctores de colores también pueden utilizarse para otras imperfecciones. El verde permite disimular el área rojiza, mientras que los tonos violetas ayudan a aportar luminosidad cuando la piel luce apagada. Sin embargo, siempre es importante utilizar poca cantidad y difuminar cuidadosamente para que el resultado sea natural.

La aplicación comienza con una buena hidratación del contorno de ojos. Después, se coloca el producto en pequeñas cantidades y se tiende mediante toques suaves, sin arrastrar la piel. Una esponja, una brocha pequeña o incluso las yemas de los dedos puede servir para integrarlo. Si se necesita mayor duración, una capa ligera de polvo puede ayudar a fijarlo sin recargar la zona.