3 diseños de piñatas caseras de Los Increíbles, ideales para cumpleaños infantiles

La piñata se ha convertido en uno de los elementos decorativos más importantes en una fiesta infantil, teniendo en cuenta que el momento más esperado por los niños es cuando se posan frente a ella y la rompan para que caigan todo tipo de sorpresas, y poder recogerlos. Su elaboración no es tan compleja, y es que si te encuentras en la búsqueda de ahorrar dinero, no te llevará tanto tiempo hacerla en casa y hasta incluso darle tu impronta. En este caso, te dejamos tres diseños de piñatas inspiradas en la película ‘Los Increíbles’.

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Las características que tienen las piñatas es que deben estar elaboradas de un material que sea lo más fácil para romper, por lo que generalmente son de barro o incluso se realiza con cartón y material reciclado. Si bien hay personas que son especialistas en estas manualidades, hay quienes han optado por hacerlas en casa, ya que no les demanda demasiado gasto.

Por otro lado, las piñatas pueden personalizarse de diversas maneras, y es que nos encontramos aquellas que son circulares, cuadradas, las que tienen forma de número o de una silueta. Además, se decorarán de acuerdo a la temática elegida por cada uno, lo que la convierten en algo infaltable en las fiestas infantiles.

Cómo hacer una piñata de Los Increíbles

En esta ocasión, te vamos a compartir unas ideas para que hagas unas piñatas sobre ‘Los Increíbles’, la película animada de Disney que cuenta la historia de una familia que tiene poderes y que debe combatir el mal. Para eso, podrías variar con los personajes, con los diseños y los colores; y lo único que necesitarás son cartones, tijeras, silicona caliente, papel crepé rojo, negro, amarillo, foami, y ponerse manos a la obra.

3 diseños de piñatas de Los Increíbles

Piñata de Jack de Los Increíbles

Piñata circular con la imagen de la familia de Los Increíbles

Piñata de Dash de Los Increíbles