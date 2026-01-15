10 diseños de uñas acrílicas darks para las amantes del rock; lucirás imponente y con estilo
Si eres fanática de la música rock y tu estilo habla mucho de ti, estos diseños de uña son perfectos para lucir con un gran estilo.
Las uñas pueden definir totalmente el estilo de una persona; es por eso que hay diseños y opciones de las que te puedes inspirar para tus próximas uñas y en esta ocasión te traemos recomendaciones tipo dark para todas aquellas a las que les encantan los colores oscuros o definen su gusto musical rockero por medio del manicure.
Diseños darks para las amantes del rock
Uñas color vino en corte almendra; lucirás imponente y podrás combinar con un outfit negro.
Diseño de uñas brillosas verde oscuro con toques laminados dorados. ¡Elegante, lujosa y con look rockero!
Este es un diseño único de uñas; la base es negra brillosa con líneas plateadas, son rápidas de hacer, pero te hacen ver increíble.
Este diseño de uñas tiene el color ideal para ir a un concierto de rock y además puedes aprovechar para combinarlo con outfis elegantes.
Diseño de uñas clásico y elegante para una amante del rock. Este diseño es en base negra y puedes optar por llevar un par de uñas con toque animal print, son hermosas cortas o largas.
¡Encantadoras! Este diseño de uñas en corte almendra es ideal para las más rockeras; la base es negra y tiene unos pequeños puntos que lo hacen ver de otra galaxia.
Las uñas negras mate en corte cuadrado son la elección perfecta para las que no les gusta pasar tanto tiempo con la manicurista o si desean hacerse el diseño en casa.
Si te encanta el color negro, pero también quieres algo diferente, puedes optar por este tipo de uñas con corte cuadrado, el cual tiene trabajo en tono dorado a mano alzada.
¡Luce única, innovadora y elegante! Estas uñas cuadradas tienen distintas combinaciones en base nude y negro, jugando con el color dorado y distintas formas geométricas.
Si te encanta el rock y estás buscando las uñas ideales para ir a un concierto, pero no te gusta mucho el color negro, este diseño es totalmente para ti; consta de un corte stiletto y una base plateada con destellos tornasol.