10 diseños de uñas acrílicas darks para las amantes del rock; lucirás imponente y con estilo

Las uñas pueden definir totalmente el estilo de una persona; es por eso que hay diseños y opciones de las que te puedes inspirar para tus próximas uñas y en esta ocasión te traemos recomendaciones tipo dark para todas aquellas a las que les encantan los colores oscuros o definen su gusto musical rockero por medio del manicure.

Te puede interesar: Uñas caviar, el diseño de uñas que va a dominar las manicuras del 2026

Diseños darks para las amantes del rock

Uñas color vino en corte almendra; lucirás imponente y podrás combinar con un outfit negro.

|Crédito: anytka

Diseño de uñas brillosas verde oscuro con toques laminados dorados. ¡Elegante, lujosa y con look rockero!

|Crédito: design estudios

Este es un diseño único de uñas; la base es negra brillosa con líneas plateadas, son rápidas de hacer, pero te hacen ver increíble.

|Crédito: Graphix



Este diseño de uñas tiene el color ideal para ir a un concierto de rock y además puedes aprovechar para combinarlo con outfis elegantes.

|Crédito: Pixabay

Diseño de uñas clásico y elegante para una amante del rock. Este diseño es en base negra y puedes optar por llevar un par de uñas con toque animal print, son hermosas cortas o largas.

|Crédito: Pixabay



¡Encantadoras! Este diseño de uñas en corte almendra es ideal para las más rockeras; la base es negra y tiene unos pequeños puntos que lo hacen ver de otra galaxia.

|Crédito: Samudri7

Las uñas negras mate en corte cuadrado son la elección perfecta para las que no les gusta pasar tanto tiempo con la manicurista o si desean hacerse el diseño en casa.

|Crédito: Graphix

Si te encanta el color negro, pero también quieres algo diferente, puedes optar por este tipo de uñas con corte cuadrado, el cual tiene trabajo en tono dorado a mano alzada.

|Crédito: Graphix

¡Luce única, innovadora y elegante! Estas uñas cuadradas tienen distintas combinaciones en base nude y negro, jugando con el color dorado y distintas formas geométricas.

|Crédito: Nugroho iif

Si te encanta el rock y estás buscando las uñas ideales para ir a un concierto, pero no te gusta mucho el color negro, este diseño es totalmente para ti; consta de un corte stiletto y una base plateada con destellos tornasol.