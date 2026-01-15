‘Uñas caviar': el diseño de uñas que va a dominar las manicuras del 2026

En la actualidad, el estilo elegante y sofisticado es lo que ha dominado el mundo de las tendencias, trayendo opciones atractivas visualmente y minimalistas. Es por eso que en el mundo de las manicuras han dominado las ‘uñas caviar’ en el 2026.

Un diseño de uñas que parece tener más fuerza entre las usuarias. Para que las conozcas, te detallaremos en qué consiste y cómo puedes emplearlo para lucir muy sofisticada junto a tu outfit.

¿Qué son las uñas caviar?

Cuando hablamos de las ‘uñas caviar’, en automático pensamos en esas manicuras que se destacan por tener pegadas pequeñas bolitas en la uña, simulando a los huevecillos del alimento, un estilo cero formal, infantil y muy anticuado.

Sin embargo, en la actualidad hay un estilo diferente que tiene ese nombre. Se destaca por el uso de color negro o marrones oscuros, el cual es decorado con un efecto ‘cat eye’. Un diseño de uñas que juega con los destellos de luz y con lo oscuro de la tonalidad, según un importante medio de modas.

El cual se destaca por ser elegante y sofisticado, ideal para portar en un evento importante o dentro de la oficina. Ya sea que lo lleves en uñas cortas, medianas o largas. Se resalta por ser un diseño de uñas que no busca ser el centro de atención, pero que sin duda alguna genera que las miradas curiosas volteen a ver en el 2026.

¿De qué colores es el caviar?

Aunque la tendencia de las ‘uñas caviar’, solamente se enfocan en tonalidades marrón oscuro, no es el único color en que lo puedes usar, puede ser desde negro, naranja u oliva, solamente no olvides colocar el destello de ‘cat eye’ para que puedas ser llamativo.

Para tener un mejor acabado, se recomienda acudir al salón de belleza, puesto que las nail artist, se encargará de ponerte productos que sean de mayor duración y brillo. Así que no dejes pasar mucho tiempo para que te coloquen el diseño de uñas en tus siguientes manicuras del 2026.