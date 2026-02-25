10 ideas para reciclar frascos de café que ayudarán a que tu alacena se vea aesthetic y con espacio

Unos de los productos que comienzan a acumularse rápidamente dentro de la cocina son los frascos de vidrio de café, sin embargo, aunque muchos recurrimos a tirarlos a la basura déjanos decirte que estos frascos pueden ser tu mejor aliado para renovar tu alacena y hacer que luzca con un toque aesthetic y ordenada.

Por su tamaño, resistencia, tapa hermética y su transparencia hacen que se pueda visualizar fácilmente los productos alimentarios que puedes guardar en ellos, además ayudan a que se conserven por más tiempo.

A continuación te dejamos 10 ideas de productos que puedes guardar en los frascos de café y hacer que todo se vea ordenado y con estilo, como sugerencia puedes adherirles etiquetas con el diseño de tu agrado donde se indique el nombre de l que contiene.

Almacenamiento de granos: Puedes guardar arroz, frijol, lentejas, garbanzos o habas.

Pastas: Debido al tamaño puedes verter pastas pequeñas como coditos, letras, conchitas o estrellas

Especias y condimentos: Si eres de las que compran a granel puedes utilizar estos frascos para guardar chiles secos, hierbas aromáticas como el laurel, menta o manzanilla, también el pan molino.

Semillas: La avena, ajonjolí chía, linaza podrán conservarse por más tiempo si se almacenan en estos envases.

Azúcar o sal: Los sustitutos como sal o azúcar conservarán su frescura si los colocas aquí, ya que debido a que la tapa hermética será difícil que les entre humedad.

Harinas: Al igual que el azúcar o sal evitará que entre la humedad y podrás mantener la textura refinada de la harina.

Botanas saludables: Nueces, almendras, cacahuetes y frutos secos.

Cubos de consomé: Muchas veces la humedad y exceso de grasa que contiene hacen que su envoltura se desprenda y queden al aire libre, sin embargo, al ingresarlos al frasco evitaras que se resequen o pongan duros.

Sobres pequeño: las bolsitas de té, catsup o salsa.

Mezclas: Preparaciones caseras como mezcla para hot cakes o hasta postres como fresas con crema o duraznos en almíbar podrás guardarlas sin preocupaciones