11 ideas de cortinas para cocinas elegantes: se ven sencillas, pero sofisticadas

Las cortinas para cocina suelen ser uno de los detalles decorativos a los que menos atención se les presta. Sin embargo, elegir las adecuadas puede transformar por completo el espacio y hacerlo lucir renovado, con un toque elegante, moderno y sofisticado. A veces, basta un cambio sutil para que todo se sienta diferente.

Según Elle Decoration, las ventanas de la cocina deben estar cubiertas con telas suaves y, de preferencia, con textura. Al tratarse de un espacio dominado por materiales pesados como madera, granito o acero, este detalle aporta ligereza y equilibrio visual.

Por eso, una elección práctica y encantadora son las cortinas con estampados de frutas: frescas, alegres y llenas de personalidad. Aquí te compartimos 11 ideas que pueden inspirarte y darle ese giro especial a tu cocina.

Las mejores ideas de cortinas para cocinas que se ven elegantes

Cortinas de lino en tono neutro: El lino en beige, blanco roto o gris claro aporta ligereza y elegancia natural. Colócalas en una barra metálica delgada en acabado negro o acero inoxidable, dejando que caigan hasta el alféizar o ligeramente más abajo para un efecto pulcro. Combinan perfecto con cocinas estilo nórdico, minimalista o mediterráneo moderno.

Las cortinas para cocina deben lucir suaves y libres.|(ESPECIAL/Pinterest)

Estores enrollables traslúcidos: Son prácticos y visualmente limpios. Instálalos directamente sobre el marco de la ventana o al techo para estilizar el espacio y permitir que entre luz natural sin perder privacidad. Funcionan muy bien en cocinas contemporáneas, modernas o industriales.

Cortinas tipo café (media ventana) : Cubren solo la parte inferior de la ventana, lo que permite luz superior constante. Colócalas con una varilla delgada a la mitad del marco. En telas lisas o con patrones discretos lucen sofisticadas y combinan con estilos farmhouse, vintage refinado o rústico elegante .

: Cubren solo la parte inferior de la ventana, lo que permite luz superior constante. Colócalas con una varilla delgada a la mitad del marco. En telas lisas o con patrones discretos lucen sofisticadas y . Paneles japoneses en tonos claros : Son ideales para ventanales amplios o puertas hacia el patio. Instálalos en un riel superior con paneles rectos y telas ligeras. Aportan orden visual y combinan con cocinas minimalistas, contemporáneas o de inspiración asiática.

: Son ideales para ventanales amplios o puertas hacia el patio. Instálalos en un riel superior con paneles rectos y telas ligeras. Cortinas de algodón con caída recta: Opta por telas lisas y sin exceso de vuelo. Colócalas con ojillos metálicos para un acabado moderno y práctico. Van perfecto en cocinas clásicas renovadas o en espacios escandinavos.

Puedes decorar tu cocina con estas cortinas elegantes.|(ESPECIAL/Pinterest)

Estores romanos de tela estructurada : Se pliegan en secciones horizontales cuando se recogen, lo que añade textura sin saturar. Instálalos dentro del marco para un look más sofisticado y hecho a medida. Funcionan excelente en cocinas clásicas, transicionales o estilo europeo .

: Se pliegan en secciones horizontales cuando se recogen, lo que añade textura sin saturar. Instálalos dentro del marco para un look más sofisticado y hecho a medida. . Cortinas sheer (tipo velo) en doble capa : Combina una capa translúcida con otra más gruesa en tonos suaves. Colócalas en doble barra para jugar con la luz y privacidad . Aportan sofisticación y combinan con cocinas elegantes, románticas o contemporáneas suaves.

: Combina una capa translúcida con otra más gruesa en tonos suaves. . Aportan sofisticación y combinan con cocinas elegantes, románticas o contemporáneas suaves. Cortinas en tonos oscuros sólidos : Gris grafito, azul marino o verde oliva aportan profundidad y elegancia. Instálalas del techo al alféizar para estilizar la ventana y equilibrar con muebles claros. Ideales en cocinas modernas, industriales o de lujo discreto .

: Gris grafito, azul marino o verde oliva aportan profundidad y elegancia. Instálalas del techo al alféizar para estilizar la ventana y equilibrar con muebles claros. . Persianas de madera o imitación madera: Se instalan dentro del marco y permiten regular la luz con precisión. En tonos naturales o nogal oscuro aportan calidez y sofisticación. Combinan muy bien con cocinas rústicas modernas, industriales cálidas o estilo clásico contemporáneo.

También puedes incorporar madera en las cortinas de tu cocina.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cortinas con patrón geométrico discreto : Elige diseños minimalistas en blanco y negro o tonos suaves. Colócalas en barra sencilla sin adornos para mantener el equilibrio visual . Funcionan en cocinas modernas, retro elegante o estilo mid-century.

: Elige diseños minimalistas en blanco y negro o tonos suaves. . Funcionan en cocinas modernas, retro elegante o estilo mid-century. Estores screen (tipo solar): Son modernos, filtran rayos UV y mantienen visibilidad exterior. Instálalos al techo para dar sensación de mayor altura. Su acabado limpio combina con cocinas high-tech, minimalistas o contemporáneas con líneas rectas.

¿Cuánto debe de medir una cortina para la cocina?

Las medidas adecuadas para una cortina de cocina varía dependiendo del espacio, pero diseñadores de interiores sugieren tenerlas más cortas que el resto de la casa, para dejar pasar la luz. Es decir, si está a la altura del final del marco, es bastante aceptable.