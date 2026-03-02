4 ideas rápidas para acomodar la sala y el comedor en una misma habitación: dale más espacio

Un problema muy frecuente entre las personas que viven en departamentos o lofts, es la falta de espacio y lo complicado que a veces resulta acomodar los muebles para que se puedan usar. Y aunque parece una misión imposible, lo cierto es que basta con un poco de ingenio para acondicionar todo de forma que se siga sintiendo cómodo.

Tratándose de habitaciones que obligatoriamente deben ser multifuncionales, como pasa con la sala y el comedor, la solución más sencilla es ingeniar una ubicación estratégica. De esta manera, la zona para consumir los alimentos no "invadirá" el área para descansar y ver la televisión, logrando que toda la estancia se vea armoniosa.

1. Usando una barra desayunadora en lugar del comedor

Si el tamaño de la habitación es muy reducido, entonces sustituir los comedores tradicionales por barras altas es un gran acierto. Esto ya que es menos estorboso y la longitud ayuda a que no se vea todo encimado. Otra manera de sacarle provecho es poniendo bancos que puedan guardarse debajo para cuando no los estés utilizando y dejar mayor perímetro para el sofá.

2. Poniendo el comedor y la sala del mismo lado para optimizar espacio

Una gran forma para acomodar tu hogar y hacer que tanto la sala como el comedor quepan en el mismo cuarto, es poniendo todo en un solo lado, procurando dejar una pared despejada casi por completo. Dicha distribución creará una sensación de mayor tamaño y, si tienes una ventana cerca, hará que la iluminación natural circule sin problemas.

3. Dividiendo la habitación al acomodar los muebles

Si prefieres un acomodo mucho más pensado y que se vea sofisticado, puedes optar colocando tus muebles estratégicamente para hacer una división entre la parte que será la sala y la parte que será el comedor. Pon los sillones dándole la espalda a la mesa y, si te es posible, agrega una alfombra que haga evidente la separación.

4. Eligiendo mesas y sillones circulares

Algo que muchas personas desconocen sobre la decoración de interiores, es que el mobiliario con formas curvas suavizan el ambiente y hacen que una habitación pequeña se vea más grande de lo que realmente es. Así que una buena opción es eligiendo sofás y comedores redondos, lo que además le dará calidez a tu hogar.