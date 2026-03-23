12 diseños de uñas de estrella de mar para Semana Santa 2026; son resistentes y aesthetic
Ya casi comienzan las vacaciones de Semana Santa, por ello tenemos estos increíbles diseños de estrellas de mar para que te inspires y elijas tu próxima manicura.
Se viene una de las semanas más esperadas por muchos, las vacaciones de Semana Santa, las cuales empiezan el próximo lunes 30 de marzo y si ya planeaste todo, pero aún no te has hecho el manicure, checa estas opciones con diseños de estrellas de mar que seguramente te van a encantar, además de que los diseños son super resistentes en el agua.
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Diseños de uñas con estrellas de mar para lucir en Semana Santa
Marinas: Este estilo es perfecto para las chicas aesthetic, se trata de una base nude con combinación de azul y efectos en relieve, el protagonismo se lo lleva la estrella de mar en tono azul pastel.
Aperladas: Si te gusta lucir un perfecto clean look opta por este diseño de uñas en base nude y con brillos aperlados, te sugerimos llevar las estrellas de mar a mano alzada.
Aesthetic: Para llevar un estilo hermoso y sutil, te recomendamos este tipo de uñas con una base cremosa y unas estrellas de mar en tono dorado y puntos blancos para darle más realismo.
Minimalistas: Para crear este diseño, lleva las uñas cortas redondas, algunas deben ir en técnica francesa color blanco y otras con las estrellas de mar en tono dorado.
Nacaradas: Si eres amante del color rosa nacarado, este tipo de manicura es perfecta para ti, lleva un diseño especial en cada uña y no olvides la estrella de mar con algunos puntos en relieve.
En relieve: Para este diseño de uñas te sugerimos que lleves un estilo en casa uña, desde un relieve en dorado hasta la estrella que sobresale de la base azul claro.
En un solo tono: Para crear esta manicura es ideal que lleves tus uñas en su tono natural y crear a mano alzada el efecto relieve en color blanco para que luzca estética y fina.
En dos tonos: Si te gusta el contraste en las uñas, te sugerimos llevar este diseño en uñas cuadradas con base blanca cremosa y las estrellas doradas en relieve. Para elevar el diseño, opta por una uña en tono dorado.
Stiletto: Para este tipo de uñas debes llevar una base nude y un blanco en la punta con difuminado. Las estrellas deben ser blancas con solo un poco de relieve y para darle otro toque lleva un par de destellos de brillo.
Con aplicaciones: ¡Son perfectas! Recrea esta manicura de punta francesa blanca clásica y te recomendamos llevar un par de uñas con aplicaciones marinas, donde las protagonistas sean las estrellas de mar.
Combinación de tonos: Si te gusta llevar diseños clásicos pero que no pasen desapercibidos, este es el ideal para ti. Combina el azul, blanco y dorado creando magia gracias al corte almendra.
Punta francesa difuminada: Este diseño es perfecto para las vacaciones de Semana Santa, lleva las uñas en corte almendra y la punta francesa difuminada en tono azul, no olvides unas pequeñas aplicaciones de perlas y estrellas de mar.