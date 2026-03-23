12 diseños de uñas de estrella de mar para Semana Santa 2026; son resistentes y aesthetic

Se viene una de las semanas más esperadas por muchos, las vacaciones de Semana Santa, las cuales empiezan el próximo lunes 30 de marzo y si ya planeaste todo, pero aún no te has hecho el manicure, checa estas opciones con diseños de estrellas de mar que seguramente te van a encantar, además de que los diseños son super resistentes en el agua.

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Diseños de uñas con estrellas de mar para lucir en Semana Santa

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Marinas: Este estilo es perfecto para las chicas aesthetic, se trata de una base nude con combinación de azul y efectos en relieve, el protagonismo se lo lleva la estrella de mar en tono azul pastel.

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Aperladas: Si te gusta lucir un perfecto clean look opta por este diseño de uñas en base nude y con brillos aperlados, te sugerimos llevar las estrellas de mar a mano alzada.

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Aesthetic: Para llevar un estilo hermoso y sutil, te recomendamos este tipo de uñas con una base cremosa y unas estrellas de mar en tono dorado y puntos blancos para darle más realismo.

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Minimalistas: Para crear este diseño, lleva las uñas cortas redondas, algunas deben ir en técnica francesa color blanco y otras con las estrellas de mar en tono dorado.

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Nacaradas: Si eres amante del color rosa nacarado, este tipo de manicura es perfecta para ti, lleva un diseño especial en cada uña y no olvides la estrella de mar con algunos puntos en relieve.

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En relieve: Para este diseño de uñas te sugerimos que lleves un estilo en casa uña, desde un relieve en dorado hasta la estrella que sobresale de la base azul claro.

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En un solo tono: Para crear esta manicura es ideal que lleves tus uñas en su tono natural y crear a mano alzada el efecto relieve en color blanco para que luzca estética y fina.

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En dos tonos: Si te gusta el contraste en las uñas, te sugerimos llevar este diseño en uñas cuadradas con base blanca cremosa y las estrellas doradas en relieve. Para elevar el diseño, opta por una uña en tono dorado.

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Stiletto: Para este tipo de uñas debes llevar una base nude y un blanco en la punta con difuminado. Las estrellas deben ser blancas con solo un poco de relieve y para darle otro toque lleva un par de destellos de brillo.

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Con aplicaciones: ¡Son perfectas! Recrea esta manicura de punta francesa blanca clásica y te recomendamos llevar un par de uñas con aplicaciones marinas, donde las protagonistas sean las estrellas de mar.

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Combinación de tonos: Si te gusta llevar diseños clásicos pero que no pasen desapercibidos, este es el ideal para ti. Combina el azul, blanco y dorado creando magia gracias al corte almendra.

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Punta francesa difuminada: Este diseño es perfecto para las vacaciones de Semana Santa, lleva las uñas en corte almendra y la punta francesa difuminada en tono azul, no olvides unas pequeñas aplicaciones de perlas y estrellas de mar.