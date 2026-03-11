12 diseños de uñas japonesas en tonos plateados perfectas para lucir minimalista en primavera 2026

La moda japonesa ha arrasado en todo el mundo gracias a su estética y minimalismo que da clase y elegancia, esto también incluye a los diseños de uñas. Si quieres un estilo para lucir bella y perfecta en esta temporada de primavera 2026 te mostramos varios estilos para que tu manicure se vea minimalista con diseños en tono plateado.

Diseños de manicura japonesa en tonos plateados

Uñas cortas japonesas: Estos diseños de uñas son ideales para las mujeres que prefieren la comodidad, puedes llevar una base nude rosada con un mini french en plateado para que se vean perfectas.

Diseño en relieve: ¿Quieres levantar miradas con tus uñas? Opta por un estilo japones plateado con combinación de efectos, eligiendo como principal el relieve, puedes llevar figuras como círculos o hasta corazones, trata de no abusar del efecto para no perder el toque minimalista.

|Crédito: Pinterest

Combinación de tonos: Para esta primavera 2026 los diseños japoneses en color plateado son perfectos gracias a que quedan con cualquier outfit y harán resaltar tus manos. Te sugerimos llevar el efecto cat eye con un diseño a mano alzada simple de tu preferencia, pueden ser estrellas o corazones.

Nude con plateado: Para un diseño de princesa te recomendamos que lleves las uñas cortas circulares, puedes optara por algunas uñas nude y otras en plateado para darle equilibrio minimalista.

|Crédito: Pinterest

Efecto mármol con plateado: Las uñas japonesas pueden sumarte mucho estilo si eliges los diseños perfectos. Pues elegir llevar unas uñas al estilo mármol con pequeños destellos de brillo plateado, le sumará elegancia y perfección.

Un solo tono en brillante: Si prefieres algo más simple, pero sin pasar desapercibido las uñas en un solo color son tu mejor opción. Elige el tono plateado que mejor vaya con tus manos y llévalas en corte almendra o circular.

|Crédito: Pinterest

Cómo llevar uñas japonesas: La tendencia en manicure 2026

Este tipo de uñas busca estilizar las manos con diseños minimalistas que opten por la comodidad y naturalidad de la uña, existen diversos estilos; sin embargo, para lucirlas te sugerimos seguir estas recomendaciones.