8 diseños de uñas de suculentas para esta primavera 2026; son creativas, modernas y originales

Las suculentas son las plantas favoritas de muchos y es que son pequeñas, no necesitan muchos cuidados y sobre todo lucen bien en cualquier lugar. Si estas en busca de diseños de uñas que reflejen tu amor por las suculentas aquí tenemos las opciones ideales para que te inspires y lleves un estilo a la moda y en tendencia esta primavera 2026.

Diseños de uñas inspirados en plantas suculentas

Uñas a dos tonos: Este tipo de uñas son perfectas para las amantes del minimalismo ya que solo consta de dos tonos (blanco - verde), y aquí puedes echar a volar tu imaginación, elige un color de base y el otro será el indicado para hacer la silueta de las suculentas.

También puedes hacer varios tipos de combinaciones y llevar solo una uña con el diseño de tu preferencia, mientras que las demás solo llevan un tono base. Recuerda que el llevar solo dos colores es aquello que lo hace minimalista.

|Crédito: Pinterest

Diseños a mano alzada: Estos diseños son un poco más laboriosos, pero igual de hermosos, pues conta de llevar los dibujos de las suculentas lo más trabajados posibles, pueden ser en tipo arte o bien cómicos, esto dependerá del estilo que tu quieras darles.

¿Con stickers? Otra opción fácil y sencilla es llevar una base nude y sobre ella colocar stickers personalizados de tus suculentas favoritas (primera imagen).

Combinación de diseños: Elige llevar algunas uñas con base en tono verde y dos con tu diseño favorito, esto hará que el estilo no se vea cargado y se vea en tendencia.

|Crédito: Pinterest

¿Qué refleja el color verde en las uñas según la IA?

Si te gusta llevar el color verde en tus uñas esto puede significar varias cosas: Desde tener una personalidad creativa y atrevida, hasta mostrar frescura y un estilo natural.

El color verde influye mucho en la naturaleza, por lo que podría representar calma, armonía y energía, así como renovación y esperanza interior. En esta primavera el color verde es uno de los que se encuentran en tendencia y puedes llevarlo en distintas tonalidades: verde pastel, olivo, limón y esmeralda.