11 modelos de uñas lilas que están de moda en 2026: hermosas para cualquier tipo de piel

Entre los grandes protagonistas del "nail art" del 2026 , definitivamente están las tonalidades suaves que aportan un aire delicado al manicure y lo hacen ver sofisticado sin mucho esfuerzo. Y una de las tendencias que arrasarán en los próximos meses y ganará fuerza conforme se acerque el inicio de la primavera, son las uñas lilas, que son muy populares gracias a que se adaptan a cualquier tono de piel y para toda ocasión.

Por si fuera poco, estos diseños son atemporales y versátiles, lo que significa que pueden usarse los 365 días del año, con la facilidad de ir incrementando en intensidad según se necesite. De modo que es posible llevar desde un modelo clásico para lucirlas diario en la oficina, hasta elegir una estructura más elaborada con relieves o aplicaciones para una salida especial.

Uñas lilas: 11 diseños que le quedan a cualquier tono de piel y se ven bonitas

Manicure tornasol con relieves de gel .

. Diseños de uñas lilas inspirados en la naturaleza y el cielo .

. Punta francesa renovada con detalles dorados.

11 diseños de uñas lilas que serán tendencia en 2026 y se ven lindísimas|Pinterest

Diseños de uñas con efecto "ojo de gato" en tonos lilas (la tendencia ganadora del 2026)

Almendradas cortas combinadas con verde pastel .

. Stiletto mediano con técnica degradada entre lila y rosa suave.

Uñas con efecto acuarela hecho con tonos blancos, morados y lilas .

. Manicure romántico para San Valentín con aplicaciones brillantes y corazones

Diseños XL con baño de glitter y stickers de estrellas.

Diseños de uñas de vaquita, pero en tonos lilas .

. Punta almendrada clásica con baño de gel y flores encapsuladas.

