14 diseños de uñas dark para 14 de febrero, para un look muy elegante y original en San Valentín

Prácticamente cualquier celebración o temporada del año amerita lucir un elegante manicure en tonos oscuros, y San Valentín no es la excepción. Por eso te mostramos algunas ideas de uñas dark para 14 de febrero; van a garantizar miradas y mantendrán tu estilo, pero haciendo claras referencias al Día del Amor.

14 ideas de uñas dark para 14 de febrero

|Crédito: Instagram. @kelly_beautifully.polished

1. Tipo lencería

Este año inició con todo la tendencia de manicure que imita el delicado aspecto de la lencería; es decir, texturas tipo encaje, transparencias y efectos ahumados. Uno de los colores más comunes para adaptar el trend es el negro y, si lo combinas con corazones, queda perfecto para el 14 de febrero.

2. Uñas de rosas para San Valentín

Nos encantó esta idea porque la simbología referente a San Valentín no son corazones, sino pétalos de rosa roja; si tu estilo es dark queda súper bien por la intensidad del rojo que se utilizó aquí.

3. Con puntas francesas

Este es un diseño atemporal, sofisticado y dark de uñas para 14 de febrero. Destaca el uso de color negro y el minimalismo, pues los corazones están solo en una uña.

4. Con brillo sutil

Este es otro ejemplo de cómo puedes hacer referencias a la celebración pero sin que sean demasiado obvias ni dependas de los colores vivos.

5. En plata

¿Quién dice que los efectos metálicos no pueden usarse si te gustan los looks goth? Aquí tenemos una perfecta muestra de lo contrario en efecto cromado, con corazones en hilo de plata para el 14 de febrero.

6. Uñas negro y morado para 14 de febrero

Si te gusta lo dark, sabes que esta es una de las mejores combinaciones de color que puede haber. Sin duda llama la atención pero, si te gustan mucho los tonos oscuros, mantiene perfecto tu espíritu.

7. Con "encaje"

|Crédito: Instagram. @bloomnailbar

Volvemos a la tendencia del manicure estilo lencería, pero esta vez con unas elegantes puntas francesas que simulan la textura del encaje y añaden corazones.

8. Con diferentes patrones

|Crédito: Instagram. @nailskeys1995

Aquí la idea es sencilla: uñas de color negro con corazones. Sin embargo, lo original del diseño es cómo dispone de las pequeñas figuras; requiere mucha precisión, pero es irresistible.

9. Uñas azules

Tus opciones para uñas dark tampoco están limitadas al color negro, también puedes recurrir a tonalidades de azul u otros colores menos comunes.

10. Uñas emo para 14 de febrero

Nunca fue una etapa, y este manicure lo demuestra. Simplemente nos encantó como fusiona la textura tipo lencería con un color sólido y con un toque de rosa chicle.

11. Con besos

Este es otro ejemplo de uñas para 14 de febrero que no usan corazones, sino besos marcados con labial. Para complementar y dar ese toque goth, están las puntas de color negro en forma de "V".

12. Uñas de San Valentín al estilo Sabrina Carpenter

Este look nos recordó muchísimo a los icónicos vestidos que usó Sabrina Carpenter en su gira "Short n' Sweet", pero en negro y con bordes plateados. Alta referencia, si nos preguntas.

13. Uñas rojo sangre

|Crédito: Instagram. @venusbeautysalon__

Aquí no tenemos color negro, sino una tonalidad de rojo bastante oscura y con atractivos reflejos, formando corazones que parecen tener cuernitos.

14. Uñas bicolor para San Valentín

Esta es una combinación elegante, sutil y casi minimalista, perfecta para combinar si quieres que tu manicure sea adecuado para la oficina.